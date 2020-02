Súria aprova el pressupost per al 2020, subjecte al Pla Econòmic i Financer

Súria tindrà un pressupost de 7.457.952 euros per al 2020. Els nous comptes municipals s'han aprovat en el darrer ple amb 7 vots a favor de la coalició de govern entre el PSC i GIIS, 4 vots en contra d'ERC i JxS, i l'abstenció dels dos regidors d'aiS.

Es tracta d'un pressupost basat en criteris de prudència, contenció i austeritat i, segons l'equip de govern, sense comptabilitzar ingressos o subvencions que no siguin previsibles ni estiguin confirmats, si bé assegura que les dotacions dels serveis bàsics que repercuteixen directament en les persones s'hi mantenen, i en alguns casos augmenten.

I és que aquest pressupost s'ha elaborat tenint en compte l'obligació legal de complir els objectius d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l'aprovació del Pla Econòmic Financer en el ple municipal ordinari del 26 de setembre passat. L'aplicació d'aquest Pla Econòmic Financer per al període 2019-20 és una conseqüència del trencament de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal del 2018, que va obligar a prendre mesures d'estalvi.

L'objectiu del document, elaborat per la Diputació i aprovat el setembre passat, és garantir la solvència econòmica, el superàvit estructural i la viabilitat pressupostària de l'Ajuntament. La seva aplicació no afecta el finançament dels serveis bàsics, però obliga a aplicar un control rigorós de la despesa i a reduir a prop de la meitat la quantitat prevista destinada a inversions per a tot el 2020.



Polígons, equipaments i el POUM

Dins d'aquest context de contenció, el capítol d'inversions puja a 1.539.647 euros, distribuïts bàsicament en quatre grans partides vinculades als àmbits industrial, d'equipaments i urbanístic.

La major part dels diners es destinarà a la modernització dels polígons industrials del municipi, per a la qual s'han reservat 856.982 euros. Hi haurà dues partides més de 200.000 euros cadascuna per a la redacció del projecte de l'edifici de la biblioteca pública (que l'anterior equip de govern volia situar a l'edifici de Cal Pau), i per a adquisició de patrimoni divers. Finalment, hi haurà una altra partida de 120.000 euros per als treballs d'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. També es mantindrà la partida destinada als pressupostos participatius.

Pel que fa a la resta de despeses, es preveu un augment de la partida del servei d'atenció domiciliària (SAD), fins a doblar la prestació que es feia fins ara amb els recursos propis de l'Ajuntament a causa de la manca de subvencions per fer-ho possible. Per altra banda, es mantindran els altres programes de serveis socials i el centre obert de dia, amb un increment de la partida de teleassistència; i finalment, hi haurà un augment de la partida destinada a l'àrea de Via Pública.

L'equip de govern assegura que s'ha buscat el màxim consens per elaborar aquests comptes. En aquest sentit, fonts municipals expliquen que en els darrers mesos han tingut lloc diverses reunions amb els grups municipals de la corporació per explicar, debatre i intentar consensuar els comptes, per bé que finalment no han tingut suport fora de l'equip de govern. Per altra banda, es portaran a terme estudis i iniciatives que el pressupost no contempla econòmicament, a través del catàleg de serveis de la Diputació.

Al llarg de l'any es faran controls periòdics de l'aplicació del pressupost per tal de verificar el compliment de l'objectiu de tornar a l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.