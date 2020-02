Alta incidència de malaties lligades al colesterol a Solsona

Del nou atles de mortalitat a l'Estat espanyol, se n'extreuen dades curioses i fins i tot sorprenents, si s'observa a petita escala i a municipis de la Catalunya Central. Com l'alt risc que hi ha a Solsona de morir per malalties lligades a l'aterosclerosi, que és l'enduriment de les artèries per culpa del colesterol, o que Cardona aparegui com a primer pel que fa al risc de morir per càncer de fetge.

Els experts en estadística recorden que, per començar, el risc del qual parla el nou atles no significa que a les poblacions hi hagi un risc anormal. A més, com més petita sigui la població, és més difícil determinar l'abast real de les malalties. I és que, si en un petitíssim poble de 50 habitants, 10 membres d'una família pateixen una malaltia hereditària, la incidència de la malaltia en aquest poble imaginari seria molt alta, però en nombres absoluts, i comparant-lo amb altres ciutats de molts més habitants, és una xifra baixa. També cal destacar que el mapa simplement indica riscos i en cap cas ho relaciona amb la idiosincràsia de cada àrea geogràfica.

Tot i això, en el detallat atles fet públic recentment, es pot veure que a Solsona hi ha fins al 464% més de risc de morir per aterosclerosi, i això fa que la capital solsonina sigui la número 12 de la llista estatal. Cardona també crida l'atenció. El municipi bagenc és el primer en risc de mort per càncer de fetge i hi ha el 93% més de risc que la mitjana estatal d'acabar morint per aquesta malaltia.

De l'atles també s'extreu que a Igualada hi ha el 17% més de risc de morir com a conseqüència d'una leucèmia, i la ciutat es col·loca com a vuitè municipi a escala estatal. Tot i aparèixer en les primeres posicions pel que fa a la leucèmia, a la capital de l'Anoia hi ha més risc de morir a causa d'altres malalties. Així, per exemple, s'observa que hi ha el 51% més de possibilitats d'acabar morint per malalties vinculades a les demències (xifra que col·loca Igualada en el lloc 370 en la llista d'aquestes malalties) i el40% més de risc per càncer de còlon, motiu pel qual està en la posició 13 pel que fa aquesta malaltia.

A Berga, després de les malalties senils, hi ha un risc elevat de morir per asma. Hi ha el 66% més de possibilitats de morir com a conseqüència d'aquesta malaltia.

La Seu d'Urgell lidera el rànquing estatal de morts per càncer d'origen incert, amb el 109% més de possibilitats d'acabar morint per causa d'aquestes malalties. La capital de l'Alt Urgell també és la primera en possibilitats de morir per malalties vinculades als ossos i a la musculatura, amb el 61% més de possibilitats. A la capital ceretana, Puigcerdà, destaca el risc de morir per atac de cor, amb un risc el 103% més elevat de patir-ne.