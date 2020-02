La consulta sobre videovigilància a Sant Salvador arrenca amb un 14% de participació

Uns quatre-cents veïns i veïnes de Sant Salvador de Guardiola van participar aquest cap de setmana en la votació, convocada per l'Ajuntament, per decidir si cal instal·lar càmeres de videovigilància al nucli del municipi per tal de combatre l'onada de robatoris que el poble ha patit al llarg dels darrers tres mesos.

Aquesta consulta s'emmarca dins del procés participatiu que el consistori ha convocat fins al proper divendres 14 de febrer. Serà aquest mateix dia quan es farà el recompte de vots i es coneixerà el resultat de la consulta.

Tanmateix, segons han informat fonts del consistori a la redacció d'aquest diari, l'Ajuntament ja fa cinc mesos que està en espera de la firma d'un conveni amb el departament de Seguretat dels Mossos d'Esquadra per procedir a la implementació d'aquesta mesura.

«Creiem que la gent que hi està en contra té el dret de donar la seva opinió. La instal·lació de videovigilància, però, és una mesura necessària per protegir el poble contra els delictes de robatoris», va declarar l'alcaldessa del municipi, Georgina Mercadal, durant la primera jornada de votació, que es va dur a terme dissabte, de 9 a 14 hores, al carrer de la Creu.

La taula de votació també va ser presidida per les dues forces polítiques restants del municipi. L'oposició s'unia unànime a la posició del consistori per garantir la seguretat del poble. Tal com declarava Dolores Lara, regidora del PSC, «tota mesura és efectiva» per combatre aquests casos. Per la seva banda, Junts x Sant Salvador de Guardiola ja tenia la proposta en el seu programa electoral.

Segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 4/1997 que regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics, l'única finalitat de les càmeres és la captura d'imatges de matrícules de vehicles per tal de prevenir i investigar la comissió de delictes.

Amb aquesta normativa, Anna Llobet, regidora del principal partit polític de l'oposició de municipi, considera que amb la instal·lació de les càmeres «la privacitat de les persones quedarà totalment protegida».

La consulta va arribar al 14% del cens total un cop va finalitzar la segona jornada de votació, que ahir es va traslladar a la plaça del Pi de la urbanització del Calvet, una de les zones més afectades per l'onada de robatoris.

«És un poble amb molta facilitat per als robatoris, atès que tenim molta zona de bosc per on és fàcil escapar-se», comentava Anabel Gutiérrez, veïna de la urbanització. Gutiérrez, que es posiciona a favor de la consulta, va patir un intent de robatori al seu habitatge el desembre passat.

La guardiolenca considera que la implementació de les càmeres permetria als veïns dormir amb més tranquil·litat.



Els comerciants discrepen

Entre els comerciants i els veïns també hi ha veus que no han rebut amb els braços oberts la iniciativa. Segons consideren, controlar tot el poble és molt difícil i, en cas de fer-ho possible, la instal·lació de càmeres suposaria un gran cost que acabaria pagant la ciutadania.

Tot i això, si la proposta es tira endavant, demanen prioritzar la instal·lació de les càmeres en zones comercials, ja que és on es cometen més actes vandàlics.

El consistori, però, ha determinat que, un cop donin llum verd al conveni, es farà un estudi per saber els llocs indicats per instal·lar les càmeres i així evitar un sobrecost dels materials necessaris.

Abans, però, els veïns que encara no han votat poden fer-ho fins al pròxim divendres, 14 febrer, a l'ajuntament, en horari d'obertura de les oficines.