Cardona acull la setmana vinent una jornada del servei d'atenció a les empreses

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona organitza el dia 18 d'aquest mes la II Jornada del Punt Empresa, que tindrà lloc a la sala de voltes de l'Auditori Valentí Fuster de Cardona. Dirigida als responsables del territori de tot tipus d'empreses i negocis, s'iniciarà 3/4 d'1 del migdia, quan es podran recollir les acreditacions, i finalitzarà a les 5 de la tarda.

La jornada inclourà la presentació del nou directori digital d'empreses i dels serveis que hi haurà a disposició de l'empresariat aquest 2020, així com un taller a càrrec de l'experta en marca personal Neus Arqués i un dinar que servirà per enfortir lligams i fomentar la cooperació. És una convocatòria totalment gratuïta, si bé les persones que hi estiguin interessades han de formalitzar una inscripció prèvia.

El Punt Empresa és fruit de la unificació del servei d'atenció a les empreses de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i el Consell Comarcal del Solsonès. Ofereix informació i orientació (per a la creació de nous projectes, tràmits administratius i gestió de subvencions); formació empresarial; assessorament personalitzat per part d'especialistes i cooperació entre empreses, entre altres serveis.