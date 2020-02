Cardona aprova la creació d'un nou polígon industrial davant de l'actual

El ple de Cardona ha aprovat per unanimitat aquest dimarts el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardona i l'Institut Català del Sòl (Incasòl) per al desenvolupament urbanístic del nou polígon industrial La Cort II, que s'ubicarà davant de l'actual polígon La Cort, a l'altra banda de la carretera C-55. Els grups de Cardona estan d'acord en què a la població li cal incrementar l'espai per a empreses, ja que el polígon de la Cort actual pràcticament té ocupat el 100 % del sòl. L'aprovació ha tingut lloc en un ple extraordinari.

El text estableix els rols que haurà de jugar cada administració per fer realitat un polígon molt esperat al municipi: "Tenim empreses que volen créixer i també nous projectes empresarials que es volen implantar a Cardona, i necessitem nou sòl industrial perquè es puguin crear nous llocs de treball", ha assegurat l'alcalde, Ferran Estruch, que ha argumentat: "Com a Ajuntament, hem de posar totes les eines i tots els recursos que tenim al nostre abast perquè els cardonins i cardonines puguin viure i treballar a Cardona". Una voluntat que té com a principal argument una davallada demogràfica molt important que es va iniciar els anys 90 quan la mina de potassa va decidir tancar. Malgrat la construcció de l'actual polígon i l'actual diversificació, aquest descens no s'ha aturat. El 1998, a Cardona hi vivien gairebé 6.000 habitants i actualment n'hi ha 4.936, segons el padró de 2019.

El conveni estipula que l'administració actuant —la que desenvoluparà el polígon— serà l'Incasòl, mentre que l'Ajuntament haurà de redactar la modificació del POUM necessària per tal d'efectuar la nova delimitació, uns tràmits que ja s'han començat a fer. El document preveu el desenvolupament urbanístic d'un total de 216.374 metres quadrats, 79.117 dels quals corresponen a una primera fase d'execució que ja permetrà donar resposta a la demanda existent de sòl industrial d'empreses consolidades a Cardona, així com facilitar la captació de nova inversió d'activitat empresarial i industrial. Segons el calendari previst, la tramitació i execució de la primera fase del polígon estarà llesta el 2022. La resta de metres quadrats (137.257) es desenvoluparan en una segona fase.

Per a Ferran Estruch, es tracta "d'un projecte de poble, d'un projecte de tots. D'una peça fonamental pel futur de Cardona. Vull agrair la feina de tots els que ho han fet possible: l'Associació d'Empresaris, els grups municipals, els tècnics de la casa, l'Incasòl; avui comença un període important per Cardona".

En el torn d'intervenció de l'oposició, Joan Jané (Junts per Cardona) i Ferran Verdejo (PSC) s'han sumat a l'agraïment que ha fet l'alcalde i s'han mostrar disposats a treballar conjuntament en el desenvolupament del polígon.

El conveni s'ha aprovat per unanimitat: amb els 7 vots de l'equip de govern d'ERC i els 4 de l'oposició (2 de Junts per Cardona i 2 del PSC).