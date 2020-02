Compromís amb Sant Joan es queixa al Síndic de les «pràctiques» del govern

Els resultats electorals a Sant Joan de Vilatorrada van deixar un consistori molt fragmentat i amb un govern en minoria, que ja feia preveure que aquesta no seria una legislatura plàcida. Després de les constants picabaralles entre el govern d'Alternativa i el PSC i l'oposició, ara el grup de Compromís amb Sant Joan ha fet un pas més i ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges de Catalunya per les situacions de «menyspreu» que diu que rep l'oposició i com aquestes «afecten el bon govern» del consistori. L'alteració de les majories i la no incorporació de mocions de l'oposició a l'ordre del dia són les principals motivacions de la protesta.

La formació, que és a l'oposició amb dos regidors, considera que, des de l'inici del mandat, són diversos els fets i les decisions de l'equip de govern «preses en el seu benefici, amb intenció de dificultar la tasca de l'oposició» i que suposen «un menyspreu a aquests grups i un qüestionament al seu dret a la representació política».

Compromís afirma que després d'observar que al llarg de diversos mesos «aquestes pràctiques se succeeixen» ha decidit posar els fets en coneixement del Síndic de Greuges «per tal que les valori i dicti, si s'escau, les recomanacions pertinents». El grup assegura que ho fa «amb una clara voluntat de contribuir a la millora del bon govern, la transparència i l'accés a la informació pública de l'Ajuntament de Sant Joan».

La queixa de la formació es fonamenta bàsicament de tres situacions: l'alteració de les majories en dos plens municipals, la no incorporació de mocions de l'oposició a l'ordre del dia de tres sessions, «vetant el debat», i l'incompliment «constant i reiterat» de la llei de transparència.

El portaveu de Compromís, Albert Marañón, assegura que «no ha estat un decisió fàcil haver de recórrer a l'empara del Síndic» però que els «preocupa que aquestes situacions se segueixin produint», i més tenint compte que «som al principi del mandat i no es veu cap perspectiva de solució, ni de canvi i hem cregut que no tenim altra alternativa».

Entre els fets exposats a la queixa s'hi fa constar el ple del setembre del 2019, on es van aprovar els sous i les retribucions, i que asseguren que es va convocar «fora del règim de sessions ordinari, sense justificar circumstàncies excepcionals, tot i sabent que això alterava la proporcionalitat del ple [perquè dos regidors de l'oposició havien anunciat la seva absència] i dotava els grups del govern d'una majoria de la qual no disposa».

També fa referència al ple del 28 de novembre quan s'havia d'aprovar el pressupost, on considera que hi va haver una nova alteració de les majories perquè la sessió coincideix amb un retard administratiu per part de la Junta electoral en el lliurament de la credencial d'una nova regidora (de l'oposició), que impossibilitava la presència dels 17 regidors del ple. «Novament i malgrat que es demanin gestos polítics que permetin mantenir la proporcionalitat, s'acaba descartant», afirmen.

Un altre dels fets denunciats en la documentació que s'ha fet arribar al Síndic és la no incorporació de diferents mocions a l'ordre del dia d'alguns plens «havent estat registrades en temps i forma». Segons el grup, «s'ha celebrat cinc plens ordinaris al llarg d'aquest mandat i en tres s'ha impedit el debat de quatre mocions».

El grup també denuncia que «tres anys després de l'entrada en vigor de la Llei de Transparència, el Portal de l'Ajuntament de Sant Joan presenta encara moltes mancances d'informació pública, incomplint així l'esmentada llei».