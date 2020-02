El Govern remet de nou a una futura taxa general que permeti aixecar les barreres

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha reiterat a Manresa que la solució per a una millor comunicació del Bages per carretera passa per la futura aplicació d'una taxa general de circulació (el que tècnicament es coneix com a vi-nyeta). Mesura que ha de permetre alliberar els peatges, entre els quals els de l'autopista Terrassa-Manresa, amb la qual cosa el departament de Territori considera que aquesta passaria a ser la via més utilitzada per connectar la comarca, al contrari del que passa ara, que la major càrrega de trànsit la suporta el corredor que formen la C-55 i la C-58.

Gavín ha participat aquest cap de setmana en una jornada de treball convocada pel Partit Demòcrata Català al Bages per debatre sobre les infraestructures de la comarca, en la qual també hi va ser present David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta trobada, segons han posat en relleu fons de la formació, era «posar de manifest les mancances que s'arrosseguen des de fa anys en les principals connexions viàries de la comarca, especialment les que enllacen amb l'àrea metropolitana».

Els assistents van escoltar una exposició del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, que va detallar un cop més quines mesures s'havien pres fins avui per part del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i quins projectes ja s'han pressupostat per tal de pal·liar els dèficits en aquestes infraestructures. Els assistents a la jornada de treball (associats, simpatitzants i, especialment, càrrecs electes de la formació a la comarca) també van poder transmetre, com a usuaris principals d'aquestes xarxes, els punts on consideraven que caldria incidir i focalitzar els recursos per millorar-ne l'estat.

La C-55 es va tornar a posar damunt la taula com una de les principals preocupacions del territori. Isidre Gavín va reiterar, com ja va fer mesos enrere en una jornada a la Cambra de Comerç de Manresa, que aquesta «és una de les carreteres en les quals es destina més inversió del país, fet que ens ha permès guanyar la batalla de la seguretat».

Tanmateix, va afirmar que Ter-ritori «és conscient que no és suficient», perquè la població usuària també reclama una millora de la qualitat per guanyar competitivitat com a territori. Va ser en aquest punt que Isidre Gavín va dir que «la solució global a aquestes demandes és la vinyeta», és a dir, la posada en marxa d'una taxa d'aplicació amb caràcter general per als propietaris de vehicles per a l'ús de la xarxa de carreteres, fet que automàticament ha d'implicar l'eliminació de peatges.