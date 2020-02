Sallent recuperarà el recorregut reduït a la rua de Carnaval per evitar espais buits

El Carnaval de Sallent, que se celebrarà del 21 al 26 de febrer, escurçarà el recorregut de la rua de dissabte i retornarà a l'itinerari d'anys enrere per mirar de guanyar agilitat i fluïdesa. Així ho ha decidit l'entitat organitzadora, El Carrilet, que d'aquesta manera vol evitar els espais buits que sovint es creaven entre comparsa i comparsa.

Feia cinc anys que no s'havia modificat el recorregut, que en el seu dia es va decidir engrandir davant la gran afluència de públic, però ara l'organització ha considerat l'opció de tornar-lo a reduir. A més, en finalitzar la rua, les colles que tinguin carrosses grans amb música aniran cap a la plaça Catalunya, a diferència dels altres anys, que anaven fins a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Tanmateix, el final de festa tradicional es mantindrà com sempre a la plaça de la Pau.

La modificació del recorregut serà un dels trets distintius d'aquest Carnaval, que repetirà l'esquema de sis dies que es va introduir l'any passat, en lloc del de les set d'edicions anteriors. Una decisió motivada per la manca de voluntaris, segons ha apuntat l'organització, que no veu viable muntar més dies d'activitats i fa una crida a més implicació.

La festa, doncs, començarà el divendres 21 de febrer. Els més xics seran els encarregats d'obrir el programa amb el Carnaval Infantil, mentre que l'estrena dels actes clàssics arribarà amb el pregó, a la plaça de la Vila. En aquest cas, mentre la rua inaugural vagi avançant, els homes i les dones s'hauran de separar perquè aquesta vegada els actes de la 69a se celebraran el mateix dia (l'any passat es van traslladar al dilluns). Això vol dir que les dones aniran cap a l'envelat a fer la seva festa, i els homes i la resta de la família podran anar a la plaça de la Pau a sopar pa amb botifarra, que és l'àpat tradicional del dia anterior, el dijous llarder. Un cop s'acabi la 69a, els homes seran els encarregats d'anar a buscar les dones a l'envelat per començar tots junts el cercatasques. La nit de divendres s'acabarà amb un concert dels valencians La Fumiga, i amb la música del Dj manresà Markus Wolf, a la plaça de la Pau.



La música també és protagonista

Més enllà de les disfresses, la música serà clau en el programa festiu del Carnaval. Al concert de divendres, seguirà el ball de disfresses de dissabte, que és un dels plats forts de la festa, i que enguany apostarà per Nativa, Boikot i Arradio Rosita, que actuaran al pavelló Agustín Rueda. L'entitat deixa clar que aposta «per música de carrer i no per música enllaunada», perquè considera que «és un oci que molt poques vegades s'arriba a oferir durant la resta de l'any», quan «un dels objectius de l'entitat és poder seguir oferint música en directe».

Una altra novetat del Carnaval d'enguany també es vincula amb la música. I és que l'entitat solia apostar per un espectacle de teatre convencional de gran format, i aquesta vegada portarà el grup Bandarra Street Orkestra, una xaranga que oferirà un concert a l'espai cultural de la Fàbrica Vella dilluns a les 8 del vespre. La banda, de músics residents al Camp de Tarragona, té un caire d'origen nord-americà amb percussió brasilera, i incorpora tocs d'humor i la interacció amb el públic.

El Carnaval d'enguany mantindrà el tradicional arròs de diumenge, i la mostra de foc i de cultura popular del dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Cal Teia. El punt i final el posarà el tradicional enterrament de la sardina, dimecres 26 de febrer a les 10 de la nit, després de la rua mortuòria que començarà a 2/4 de 9 a la plaça de la Verdura. En acabat, concert amb Neón a la plaça de la Pau.