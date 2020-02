Cardona començarà aquest any la primera àrea del nou polígon per tenir-la el 2022

Cardona preveu començar a materialitzar al llarg d'aquest any i culminar el 2022 la primera fase del nou polígon industrial que s'ubicarà davant de l'actual, però al costat oposat de la carretera C-55 (a la banda dreta en sentit Solsona).

L'àrea ja és prevista com a futura zona industrial (La Cort II) en el planejament vigent (el POUM actual es va aprovar fa 7 anys), i l'Ajuntament va aprovar en un ple extraordinari celebrat dimarts al vespre el conveni de col·laboració amb l'Institut Català del Sòl (Incasòl) per al seu desenvolupament urbanístic. El text estableix els rols que haurà de jugar cada administració per fer realitat un polígon molt esperat al municipi.

Es tracta d'una de les prioritats de l'Ajuntament cardoní, ja que l'actual polígon La Cort, situat a l'entrada sud del municipi, es considera pràcticament exhaurit i hi ha diverses empreses que hi estan implantades i que volen créixer, però que allà on són no poden fer-ho.

En concret, el conveni aprovat aquesta setmana estipula que l'administració actuant „la que desenvoluparà el polígon„ serà l'Incasòl, mentre que l'Ajuntament haurà de redactar la modificació del POUM necessària per tal d'efectuar la nova delimitació, uns tràmits que ja s'han començat a fer. El document preveu el desenvolupament urbanístic d'un total de 216.374 metres quadrats, 79.117 dels quals corresponen a una primera fase d'execució que ja permetrà donar resposta a la demanda existent de sòl industrial d'empreses consolidades a Cardona, així com facilitar la captació de nova inversió d'activitat empresarial i industrial. Segons el calendari previst, la tramitació i execució de la primera fase del polígon estarà llesta el 2022. La resta de metres quadrats (137.257) es desenvoluparan en una segona fase.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, posava en relleu que es tracta «d'un projecte de poble, d'un projecte de tots. D'una peça fonamental per al futur de Cardona».

Estruch destacava que «tenim empreses que volen créixer i també nous projectes empresarials que es volen implantar a Cardona, i necessitem nou sòl industrial perquè es puguin crear nous llocs de treball», i hi afegia que «com a Ajuntament, hem de posar totes les eines i tots els recursos que tenim al nostre abast perquè els cardonins i cardonines puguin viure i treballar a Cardona».

El conveni es va aprovar en el ple municipal celebrat dimarts per unanimitat, amb els 7 vots de l'equip de govern d'ERC i els 4 de l'oposició (2 de Junts per Cardona i 2 del PSC).

En el torn d'intervenció de l'oposició, Joan Jané (Junts per Cardona) i Ferran Verdejo (PSC) es van sumar a l'agraïment que havia fet l'alcalde a la tasca conjunta per aquest projecte que havien dut a teme l'Associació d'Empresaris, els grups municipals, els tècnics de l'Ajuntament i l'Incasòl. cal redactar-ne el projecte i desenvolupar-lo.

El futur polígon La Cort II es va incloure en el nou Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal com a sòl industrial no delimitat, una figura que el que fa és establir la reserva del terreny per a l'ús estipulat, però que no es pot desenvolupar fins que el que hi ha actiu no es considera esgotat, com ja és el cas del de Cardona.