El govern de Sant Joan defensa que no ha pres cap decisió «il·legal o il·legítima»

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada d'Alternativa per Sant Joan i el PSC ha rebutjat «taxativament» les acusacions del grup de Compromís amb Sant Joan, que ha fet arribar una queixa al Síndic de Greuges per denunciar que l'executiu «dificulta la tasca» dels grups de l'oposició i els «menysprea». L'executiu municipal assegura que el consistori no ha pres cap decisió de manera «il·legal o il·legítima» i acusa el grup de l'oposició de «fomentar la manipulació de la informació» fent ús de «falsedats i mitges veritats» amb l'objectiu «d'erosionar la imatge i la tasca de l'equip de govern».

El govern local afirma que en els vuit mesos de govern «sempre hem mantingut la mà estesa al conjunt de grups municipals de l'oposició per arribar a acords», que han sigut possibles «amb aquells partits disposats a seure i parlar». També s'ha mostrat «preocupat» per les acusacions que s'han presentat davant el Síndic i diu que «no les pot tolerar» perquè «passen la línia vermella».

La queixa que Compromís ha fet arribar al Síndic es fonamenta bàsicament en tres situacions: l'alteració de les majories en dos plens municipals, la no incorporació de mocions de l'oposició a l'ordre del dia i l'incompliment de la llei de transparència, tal com explicava Regió7 dimarts.

Pel que fa a l'alteració de les majories, segons el govern, això es produeix quan la voluntat popular representada en els regidors i regidores del consistori «adopta una decisió fent filibusterisme polític», i en el cas del consistori de Sant Joan diu que «no hi ha hagut cap decisió que s'hagi pres de manera il·legal o il·legítima». Assegura que les decisions més rellevants (els pressupostos i les retribucions) es van aprovar amb els vots favorables del govern i amb l'abstenció del grup municipal de Ciutadans i «aquest fet posa en segon pla l'absència dels regidors» de l'oposició en la qual es fonamenta la queixa de Compromís.

Respecte a la incorporació de mocions de l'oposició a l'ordre del dia, el govern municipal ha volgut recordar que no hi ha cap moció «guardada al calaix» per evitar el debat i la votació. Afirma també que totes s'han presentat d'acord amb «els terminis que estableix la legalitat i sol·licitant els informes tècnics pertinents que garanteixin la viabilitat i l'àmbit competencial de les mocions», i que les dues que falten per debatre s'inclouran al proper ple.

D'altra banda, recalca que «s'està avançant a grans passos cap a la implantació de noves polítiques de transparència i participació» i posa com a exemple que ja està en marxa el procés per licitar la nova pàgina web, «pas fonamental per garantir el compliment en matèria de transparència», i diu que al segon semestre s'acabarà de consolidar el gestor d'expedients electrònics en l'organització municipal i entrarà en funcionament la Carpeta Ciutadana, el Catàleg de Tràmits, l'Agenda d'Activitats i altres informacions dins del nou web.

Per tot plegat, el govern d'Alternativa i PSC creu que el portaveu del grup de Compromís, Albert Marañón, «davant una situació de creixent irrellevància pública del seu grup, després de perdre la meitat dels regidors i passar de segona a cinquena força, ha decidit passar a l'ús maquiavèl·lic de la informació amb la tècnica d'embrutar perquè alguna cosa quedi». Lamenta també que en 8 anys de govern de Junts (abans CiU) i ERC «mai van alçar la veu davant de l'incompliment de la llei de transparència» i tampoc van denunciar «cap menyspreu durant l'època en què el govern amb majoria absoluta ignorava la minoria representada al ple».

Amb tot, l'actual govern municipal insta el grup de Compromís amb Sant Joan i el seu portaveu «a acceptar els resultats de les darreres eleccions municipals i a fer una oposició constructiva, amb propostes i voluntat de diàleg».