La plaça Gran de Santpedor passa a dir-se plaça Gran U d'Octubre

La plaça Gran de Santpedor passarà a denominar-se a partir d'ara plaça Gran U d'Octubre. Així ho ha aprovat el darrer ple municipal amb els vots a favor de l'equip de govern d'ERC i JxCat i també de la CUP, a l'oposició, que és la formació que va proposar el canvi de nom amb una moció fa uns mesos. Els altres dos grups a l'oposició, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem, es van abstenir.

Santpedor En Comú Podem havia reclamat un procés participatiu per sotmetre la decisió a votació popular. Una qüestió que no ha prosperat tenint en compte el procediment habitual que se segueix a Santpedor en aquests casos, segons apunta l'alcalde, Xavier Codina. «Quan es proposa un canvi de nom d'un carrer es consulta als veïns d'aquell carrer i prou, i no a tot el poble». L'alcalde recorda que ara també s'ha demanat el parer als afectats, amb previ avís als 22 veïns majors d'edat que viuen a la plaça, a qui es va donar audiència pública perquè poguessin manifestar qualsevol objecció al canvi, «i d'aquests 22, només 3 es van pronunciar, i ho van fer a favor de canviar el nom».

A la plaça Gran U d'Octubre hi ha l'ajuntament i la capella de Sant Andreu, on es fan els plens i que va ser un punt de votació del referèndum del 2017. Ara el canvi de nom ja és oficial, però no es farà visible fins que es procedeixi al canvi de la placa amb la nova denominació. Ja està encarregada i es preveu per als propers dies.