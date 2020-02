Sant Joan recull propostes per fer millores a l'Espai Jove

L'Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada ha començat un procés participatiu per a poder millorar els serveis que té actualment. Per fer-ho ha considerat imprescindible l'opinió directa dels mateixos joves del municipi i ha realitzat una enquesta perquè proposin quines són les millores necessàries per a l'Espai, que està situat al Mas Sant Joan.

L'Espai Jove és el servei municipal d'informació i dinamització juvenil de Sant Joan de Vilatorrada, que s'adreça a la població juvenil en general, dels 12 als 29 anys, tant als joves associats com a títol individual. Prioritàriament, però, s'adreça a la franja d'edat dels 12 als 17 anys.

Les millores en el servei de l'Espai Jove s'emmarquen dins el nou Pla Local de Joventut pels anys 2020 al 2023, que es va aprovar en el darrer ple municipal del mes de gener. Ara, els joves del municipi tindran la possibilitat de decidir quines són aquestes millores per a l'Espai Jove.

La iniciativa compta amb el suport de Diputació de Barcelona i la porta a terme una consultoria experta en temes de joventut que serà l'encarregada de buidar les enquestes i elaborar un informe amb recomanacions i propostes de millora per a l'Espai Jove de Sant Joan arran de les respostes que han aportat els i les joves.

Seguint la línia d'actuació que preveu l'Espai Jove, aquest dimarts es van realitzar dinàmiques de participació amb els alumnes de 2n i 3r d'ESO de l'Institut Cardener de Sant Joan. Els joves es dividien en petits grups i decidien quins serveis i equipaments volien per l'espai i van proposar sortides puntuals i activitats a la muntanya. Els referents de l'Espai Jove van recollir les seves propostes per veure la seva viabilitat en un futur.