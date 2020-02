Un canvi de titularitat complica l'obtenció de documents a la notaria de Sant Vicenç

El canvi de titularitat que hi va haver a mitjan gener a la notaria de Sant Vicenç de Castellet, ha alentit l'obtenció de determinats documents per part dels clients. La notària que hi havia fins ara va optar per endur-se al seu nou despatx de Sant Sadurní d'Anoia la documentació que encara no s'havia entregat o liquidat, i això obliga ara els usuaris a desplaçar-s'hi per recollir-la o a sol·licitar-ne l'enviament per correu.

No és ni cap mala praxi, ni cap il·legalitat, ni cap excepcionalitat, assegura el Col·legi de Notaris de Catalunya, per més que això pugui generar algun enrenou als usuaris. I és que, si bé el funcionari té l'obligació de deixar arxivada a la notaria d'on marxa la documentació de protocol, «aquella que està subjecta a la funció notarial» perquè s'ha generat amb el temps i es dona per tancada, «és lliure de gestionar com vulgui» els documents d'una tramitació tan recent que encara s'han d'acabar de liquidar o que esperen que algú els reculli. En aquest cas, la funcionària que hi havia a Sant Vicenç hauria optat per endur-se-la a la nova destinació, de manera que els usuaris que vulguin obtenir algun paper que tenien pendent s'hi hauran de posar en contacte. Així consta en un rètol que s'ha col·locat a la notaria de Sant Vicenç, on s'indica un telèfon on s'ha de trucar per recollir documentació anterior al 22 de gener del 2020.

Tot plegat s'ha deixat notar entre els clients amb alguns endarreriments. És el cas de Jordi Vall Ginferrer, un veí de Sant Vicenç que té pendent de recollir una escriptura d'acceptació d'herència des de fa un mes i mig, per bé que el procés ja està en via de solució.

Tal com ha explicat ell mateix a aquest diari, l'escriptura en qüestió la va signar el mes de setembre passat a la notaria de Sant Vicenç. Després d'haver abonat la corresponent provisió de fons i amb tots els tràmits finalitzats, diu que a començament de gener va rebre una trucada de la mateixa notaria que li comunicava que ja podia anar a recollir l'escriptura, però «un cop allà ens van dir que no ens la podien donar al·legant que havien canviat de notària». Un canvi que s'hauria produït en l'impàs «d'una setmana o deu dies» des que va rebre la trucada fins que va anar a recollir-la. Després d'admetre que desconeixia ben bé com havia de procedir, finalment aquesta setmana ha pogut contactar amb l'antiga notària de Sant Vicenç i podrà recollir l'escriptura.

Vall explica que en aquest temps de demora li ha arribat la plusvàlua d'una finca que consta en l'herència, i confia que encara serà a temps de pagar-la amb part dels diners heretats. També podrà desencallar el procés de venda d'aquesta finca «per la qual ens demanaven l'escriptura».

El Col·legi de Notaris assegura que no li consten casos de queixes d'altres clients en aquest mateix sentit.