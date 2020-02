El Consell estén a deu pobles el projecte de cohesió social

El projecte Vincles per la Diversitat fomenta la cohesió social

El projecte Vincles per la Diversitat fomenta la cohesió social CCB

El projecte Vincles per la Diversitat, impulsat pel Consell Comarcal del Bages i dinamitzat per l'Institut Diversitas, arribarà enguany a deu municipis, el doble que en l'última edició.

S'amplia així una iniciativa que ha tingut molt bona acollida i que té per objectius promoure la reflexió i aportar coneixements sobre la diversitat humana per entendre-la com a riquesa i oportunitat i crear una xarxa ciutadana compromesa amb la convivència i la cohesió social.

En les dues primeres edicions, van participar en el projecte Navàs, Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent. Cinc municipis que enguany repeteixen i als qual s'afegiran Santpedor, Castellnou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Artés, que s'hi adhereixen per primera vegada. El projecte inclou activitats i tallers que es portaran a terme als diferents municipis participants.