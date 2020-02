ERC Sant Fruitós reclama més informació sobre descomptes en impostos i taxes

El grup municipal d'ERC, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós, demana a l'equip de govern de Gent fent Poble que doni una informació més àmplia i detallada als veïns sobre els descomptes i ajuts de què es poden beneficiar en les taxes i impostos municipals, després que fa unes setmanes que es van aprovar les noves ordenances.

ERC critica la «poca proactivitat» de GfP en aquesta qüestió, i es remet a una reunió explicativa «que no hi va haver fins la setmana passada, en què va assistir molt poca gent i on pràcticament no es va donar informació sobre bonificacions». Els republicans lamenten «que ha de ser sempre l'interessat qui ha d'anar en primera instància a l'Ajuntament a informar-se o fer la sol·licitud, en comptes de ser l'Ajuntament qui informi dels descomptes als quals té dret, a partir de les dades de cada família».

ERC posa d'exemple els descomptes per ús de la deixalleria, o per instal·lar mòduls fotovoltaics.