Sant Vicenç convoca una matinal de neteja del riu pels efectes del Glòria

Una imatge actual del riu Llobregat al seu pas per Sant Vicenç arxiu particular

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha organitzat per a demà, dissabte, una acció de neteja de la llera del Llobregat. El consistori fa una crida a la participació per ajudar a aconseguir que l'entorn del riu torni a ser el que era al seu pas pel municipi, ja que el que es durà a terme és una retirada de l'elevada quantitat de residus i materials que hi va arrossegar i dipositar la llevantada Glòria, sobretot arran de la important crescuda del cabal que hi va haver entre el 22 i el 24 de gener, en què l'aigua va abastar molt espai.

L'acció de neteja es durà a terme entre les 10 del matí i la 1 del migdia. El punt de trobada serà a la plaça de la Generalitat. Cal dur calçat tancat i es recomanen guants gruixuts. A qui no en tingui els en facilitarà l'organització. Cal inscripció prèvia a l'OAC o bé a través del correu electrònic svc.mediambient@svc.cat.

Aprofitant l'activitat, es divulgarà el bosc de ribera, les espècies, l'hàbitat i les seves funcions ecològiques i hidrològiques.