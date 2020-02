Súria fa campanya contra l'hàbit d'estacionar sobre les voreres

L'Ajuntament de Súria ha iniciat una campanya de sensibilització contra l'hàbit d'estacionar vehicles sobre les voreres, amb el lema «Les voreres són per caminar!». L'eliminació d'aquest problema és un dels objectius del govern municipal en l'àmbit de la mobilitat viària.

La campanya consisteix en la difusió de cartells i fulls informatius, especialment en el centre urbà, amb la voluntat de conscienciar els conductors sobre les molèsties que provoca la presència de vehicles sobre les voreres. Els fulls de la campanya indiquen que «no sempre és possible ni aconsellable arribar en cotxe fins a la porta de tot arreu», tret de les persones amb dificultats importants de mobilitat corporal. Per aquest motiu es recomana utilitzar els espais d'estacionament gratuït, els espais de zona blava que funcionen amb rellotge d'estacionament, desplaçar-se a peu o fer servir el bus urbà sempre que sigui possible.

En els fulletons, també es recorda que estacionar sobre voreres i altres zones destinades al pas de vianants és una pràctica prohibida i sancionable, segons el Reglament General de Circulació. Malgrat això, s'indica que «no hauria de caldre cap sanció per evitar fer coses que poden perjudicar els altres».

Aquesta campanya s'afegeix a la que l'Ajuntament va posar en marxa fa poc per tal que els propietaris de gossos netegin l'orina de les seves mascotes a la via pública.