La cavalcada jove dels Traginers té lloc sense incidències i amb la participació de 250 infants

La Festa dels Traginers de Balsareny ha comptat aquest dissabte amb una novetat destacada respecte a l'edició de l'any passat. S'ha canviat el recorregut de la cavalcada jove, la festa prèvia a la gran cavalcada de demà, després d'un incident que va marxar la celebració l'any passat. Una mula desbocada va envestir un espectador, que va quedar ferit greu, a la plaça Ricard Viñas. Això va portar els organitzadors a repensar el recorregut i fer que aquest any els traginers i els carros tibats per animals no passin per carrers del centre, estrets i amb baixada.

Així, la cavalcada jove, que arribava a la setena edició, s'ha celebrat aquest dissabte al matí seguint el nou recorregut marcat: ha sortit del carrer Carrilet, passant després per carretera de Moià, carretera de Manresa, plaça Onze de Setembre, carretera de Berga, carrer Barcelona, carrer Travessera, carrer Costeta, de nou carretera de Manresa i acabant al carrer Ponent. No hi ha hagut cap incidència i la cavalcada ha comptat amb la participació de 250 infants balsarenyencs, que segueixen al peu de la lletra la tradició iniciada i consolidada pels seus avantpassats.

Durant la rua, s'han vist desfilar set traginers, el pubillatge, els Tabalons de Xàldiga Manresa, la colla de Geganters i Grallers de Balsareny i també el Banderer, Òscar Tamayo, i els dos cordonistes, Aina Rabaneda i Oleguer Rodríguez en substitució d'Iris Rodríguez, que no ha pogut assistir a la festa per motius de salut. Tots ells han estat beneïts pel rector de la parròquia de Balsareny, mossèn Antoni Bonet, al seu pas per la plaça Onze de Setembre. Han desfilat set traginers amb càrregues i un total de nou carros, set de grans i dos de petits.

Enguany també s'ha volgut reforçar la seguretat de la celebració, després de l'incident de l'any passat, amb més cartells repartits per tot el poble indicant a les persones que vulguin gaudir de les cavalcades que han de respectar els animals, sense tocar-los, i no posar-se davant les tanques que delimiten el perímetre de seguretat.