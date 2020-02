El govern de Sant Fruitós nega la falta d'informació sobre impostos i taxes de què l'acusa ERC

El govern de Gent fent Poble, a Sant Fruitós de Bages, garanteix la màxima transparència i informació als veïns amb relació als descomptes i bonificacions que s'estableixen en els impostos i taxes municipals. D'aquesta manera surt en defensa de les crítiques del grup municipal d'ERC, a l'oposició, que retreu a GfP de fer poca difusió en aquest sentit entre la població (vegeu Regió7 d'ahir).

El govern recorda que cada any es fa una xerrada informativa explicant el pressupost i les ordenances, a banda de notes de premsa informant de les possibles bonificacions. Així mateix, diu que tant aquesta informació com els impresos per fer les sol·licituds es recullen a la web municipal.

GfP afegeix que «ni un sol veí, comerç o empresa s'ha quedat sense gaudir de la bonificació, descompte o ajut corresponent al tràmit efectuat», i es posa al servei dels ciutadans per resoldre qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir, «per mail, l'app, el telèfon o presencialment».