Ramaders del Moianès han de fer 60 quilòmetres més per accedir a un escorxador

En ple temps de demanda i d'espera per a la futura construcció d'un escorxador de baixa capacitat a la comarca, els ramaders del Moianès que no es dediquen al porcí han vist agreujada la situació que viuen des de fa anys per tirar endavant les seves explotacions.

El darrer entrebanc és que, des d'aquest mes de febrer, l'escorxador de Sant Joan de Vilatorrada, que és on ara duien els seus animals, ha deixat de sacrificar boví, oví i cabrum.

Aquests ramaders del Moianès, que van veure com se'ls trastocava l'activitat quan, fa cinc anys, l'escorxador de Moià va prendre aquesta mateixa decisió, han d'afegir ara encara més distància i, per tant, més costos al procés de comercialització del seu bestiar.

Ara, han de desplaçar-se fins a l'escorxador de Castellbisbal, que és el que els queda més a prop malgrat que està situat a uns 70 quilòmetres de les explotacions, el que suposa una seixantena més de quilòmetres, entre anada i tornada, que els que ja havien de fer fins al de Sant Joan.

«Les administracions parlen molt de circuits curts, de ramaderia de proximitat i de sobirania alimentària, però per sacrificar la nostra carn hem de recórrer fins a 70 quilòmetres». Així és com resumeix la situació que viuen el ramader Francesc Molins, membre fundador de l'associació Som Pastura: Ramaders del Moianès, i propietari d'una explotació de cabra de llet a Moià.

Molins assegura que aquestes decisions incideixen en la qualitat de la carn. Amb tot, es mostra esperançat en la futura construcció d'un escorxador de baixa capacitat que hi ha en projecte. Segons ha explicat, recentment hi ha va haver una reunió per tractar aquest tema amb representants del Consell Comarcal del Moianès «i sembla que la situació comença a avançar».

L'any 2015, l'escorxador comarcal del Moianès va aplicar unilateralment la mesura que li permetia sacrificar només bestiar porcí, al·legant que la resta generava poc rendiment. Des d'aleshores, desenes de ramaders de la comarca que crien xais, vedells i cabrits s'han vist afectats per haver de recórrer desenes de quilòmetres per trobar un escorxador, la qual cosa genera estrès a l'animal i fa perdre la traçabilitat del bestiar.

Les demandes dels ramaders per trobar una solució al problema van derivar en el projecte de creació d'un nou escorxador de baixa capacitat i d'ús compartit per facilitar la venda de les 82 explotacions de boví, 40 d'oví i 35 de cabrum que hi ha al Moianès. El projecte es va presentar ara fa un any i té un cost estimat d'uns 300.000 euros.