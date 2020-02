Sant Fruitós promou sessions de debat entre joves perquè ideïn el seu espai municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha impulsat trobades amb diferents col·lectius i grups de joves del municipi per tal d'idear conjuntament com volen que sigui el nou espai jove del municipi. En aquest sentit s'han creat espais per facilitar la presa de decisions, on s'han recollit opinions i propostes a través de jornades de participació vivencial. Els joves han imaginat i creat les bases de la nova imatge de l'espai jove. Una imatge amb què s'identifiquin i un equipament del qual se sentin part.

Aquestes trobades han consistit en 4 sessions amb diferents grups. La primera va agrupar joves majors de 18 anys i col·lectius de l'àmbit de joventut del municipi. La segona va realitzar-se amb joves menors de 18 anys i a les següents hi van prendre part els delegats i sotsdelegats de l'institut i de l'escola Paidos.

Amb les idees sorgides d'aquestes sessions es definirà la nova imatge mare de l'equipament, i també s'han repensat els serveis de l'àrea d'Acció Juvenil, que treballarà amb un grup motor de joves sorgit de les trobades.