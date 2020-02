Balsareny pensa en el Casaldàliga del futur

Pere Casaldàliga arriba avui als 92 anys. El conegut com el bisbe dels pobres, que va néixer a Balsareny el febrer del 1928, suma un número més a la seva llarga trajectòria vital, que l'ha dut a ser un dels pares de la teologia de l'alliberament, un moviment revolucionari d'esquerres dins l'Església; un home de forts valors que ha dedicat la vida als més desvalguts; un claretià que va marxar fa més de 50 anys de Catalunya i que mai més ha tornat al seu poble natal, perquè les seves causes eren allà, a São Félix do Araguaia, poble de la regió brasilera del Mato Grosso on Casaldàliga resideix en comunitat des del 1968.

El bisbe claretià arriba als 92 anys molt delicat de salut. Té Parkinson des de fa anys, malaltia que l'ha anat deteriorant físicament fins a deixar-lo pràcticament sense mobilitat ni parla, però encara molt lúcid mentalment i sense oblidar la missió social que li va encomanar Déu, tal com expliquen els seus amics i familiars, que el visiten sovint. Precisament és l'empremta que ha deixat Casaldàliga al llarg de tots aquests anys dedicats als més desvalguts la que volen immortalitzar un grup de veïns de Balsareny, que no es conformen amb l'homenatge que se li fa un cop l'any al seu poble natal, que la biblioteca municipal porti el seu nom o que en un racó del municipi, a la plaça de Montserrat, hi hagi una placa amb un poema de l'eclesiàstic pràcticament coberta de vegetació i massa amagada per a qui consideren «la persona més important de Balsareny».

És un petit grup de gent, encapçalat per Jordi Vilanova, que vol que tothom conegui la figura del pare Pere i la relacioni amb Balsareny. Han creat una taula de treball i, entre altres coses, plantegen que es creï un itinerari senyalitzat al poble dels indrets relacionats amb l'eclesiàstic, com ara la casa on va néixer, Cal Lleter, al número 10 de la plaça Ricard Vinyes. Ara no hi ha res a la façana que indiqui que, fa 92 anys, hi va néixer una de les personalitats religioses més estimades a l'Amèrica Llatina. «Tampoc no sabem si la ruta ha de ser només a Balsareny o l'hem d'ampliar i que abraci tot Catalunya, perquè hi ha altres llocs, com Vic, que també van marcar la seva vida», explica Vilanova a Regió7. «L'important és que Pere Casaldàliga encara és viu i hem de fer que no mori mai», assegura.

El grup, que rep el suport del Centre Cultural de Balsareny, de la família Casaldàliga i dels impulsors de Balsareny Educa –tres professors del poble que treballen per millorar diversos aspectes del municipi–, també ha demanat que es busqui un espai on exposar de forma permanent la mostra itinerant que es va dur a terme el 2006 per tot el país coincidint amb el Premi Internacional Catalunya atorgat al religiós bagenc. «Està guardada des de llavors en un magatzem de l'Ajuntament, i seria interessant aprofitar tot aquest material i donar-li un nou ús. Es podria habilitar un centre d'interpretació, per exemple», comenta Vilanova, que creu que falten iniciatives institucionals per mantenir viva la figura del capellà.



Reunió oberta el 7 de març

El 1983 es va aprovar, per majoria absoluta, declarar Casaldàliga fill predilecte de Balsareny. El 2012, tots els grups que formaven el consistori van mostrar suport al bisbe després que fos obligat a abandonar la seva terra a São Félix do Araguaia per la pressió i amenaces dels terratinents que havien de cedir les seves ter-res als indígenes. Veïns del poble també es van mobilitzar, es van concentrar centenars de persones davant Cal Lleter, però «les iniciatives institucionals han estat poques des de llavors, i no ens ho podem permetre, perquè si no ho fem molts infants no sabran ni qui és Pere Casaldàliga», diu Vilanova.

Per fer créixer aquest moviment ciutadà, el grup impulsor convocarà una reunió oberta per al proper 7 de març, a les 11 del matí, a la Sala Petita del Sindicat. «Hi convidarem tothom, veïns, entitats, representants de l'Ajuntament. Volem que sigui una gran pluja d'idees i que surtin propostes que puguem valorar amb l'objectiu de construir una potent taula de treball per la divulgació de les causes d'en Casaldàliga».



Suport de l'Ajuntament

El grup ja s'ha reunit tres cops amb el govern local per comentar les possibles accions a dur a terme, i «l'Ajuntament s'ha mostrat receptiu», assegura Vilanova. L'alcaldessa de Balsareny, Noelia Ramírez, consultada per Regió7, posa de manifest que després d'aquestes trobades «ens hem compromès a establir unes bases per començar a redactar un projecte i traçar el que realment volem per realçar la figura del bisbe».

La proposta que té més força és, admet, la de fer un itinerari senyalitzat al poble, «però ho estem estudiant, perquè Casaldàliga també ha escrit molta poesia i hi ha llocs com el riu Llobregat que s'hi haurien d'incloure». De moment, en paraules seves, es tracta d'un moviment ciutadà «que no volem perdre» però que està en un punt molt «embrionari». Ramírez apunta que el consistori vol liderar el projecte que acabi sortint d'aquesta iniciativa perquè «serà llegat per a Balsareny».