Un nou pati per facilitar la relació intergeneracional

?L'Espai de Convivència Intergeneracional (ECOI) de Sant Salvador de Guardiola, que uneix en un sol col·lectiu la llar d'infants municipal i el centre de dia, té entre mans l'adequació del pati que hi ha entre els dos equipaments, que són dues ales d'un mateix edifici. Es tracta d'una proposta innovadora amb l'objectiu que es converteixi en un espai efectiu de trobada i intercanvi intergeneracional. Aquest va ser el projecte guanyador dels pressupostos participatius de l'any passat i, per tant, ja disposa del finançament per portar-se a terme. Segons la coordinadora del projecte ECOI, Marina Vilarmau, el nou pati «serà un espai estimulant, que faciliti la trobada de les mirades» dels infants i els avis amb espais de diferents nivells per propiciar la relació entre grans i petits.