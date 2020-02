El Papa cita el claretià en el document de l'Amazònia

«Estimada Amazònia» és l'exhortació apostòlica postsinodal del papa Francesc que recull els debats durant el Sínode dels Bisbes sobre l'Amazònia (celebrat l'any passat) i que s'ha publicat aquesta setmana. En el document, el pontífex cita el poema Carta de navegar del bisbe claretià, publicat a «El tiempo y la espera» (Santander, 1986), en parlar d'inculturació. És l'únic religiós català i espanyol que el Papa ha citat en la seva exhortació, segons Quim Collado, de Justícia i Pau.

«És maco perquè Casaldàliga no tenia gaire afinitat amb els papes anteriors però ara, amb aquest gest, Francesc reconeix la seva figura i la seva tasca. Cita personalitats d'àmbit mundial i és molt bo per a Catalunya que hi hagi inclòs el bisbe de Balsareny, per la seva lluita per la preservació de l'Amazones», valora, i destaca que Casaldàliga «s'ha jugat la vida pels camperols i els indígenes i aquest reconeixement és molt important per poder celebrar tots els anys que s'ha dedicat a aquella regió i a la seva gent».

Collado va conèixer el bisbe els anys 90. Llavors, l'entitat de la qual és membre va fer una campanya molt important per donar a conèixer la seva tasca i intentar que li donessin el premi Nobel de la pau, malgrat que es va acabar atorgant a una altra persona. Durant aquella temporada va visitar Casaldàliga tres o quatre cops: «Era perseguit i amenaçat de mort, vam ajudar que es coneguessin les seves causes i que rebés suports també de fora el país». Ara, Collado segueix l'estat del claretià a través de la relació que manté amb la família i membres de l'Associació Araguaia, amb la qual cada any presenten a Manresa l'Agenda Llatinoamericana.