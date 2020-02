Prop de 250 infants i joves fan possible la primera cavalcada dels Traginers

La Festa dels Traginers de Balsareny va tenir ahir una novetat destacada respecte a l'edició de l'any passat. Es va canviar el recor-regut de la cavalcada jove, la festa prèvia a la gran cavalcada d'avui, després d'un incident que va marcar la celebració l'any passat. Una mula desbocada va envestir un espectador, que va quedar ferit greu a la plaça de Ricard Viñas. Això va portar els organitzadors a repensar el recorregut i a fer que aquest any els traginers i els carros tirats per animals no passin per carrers del centre, estrets i amb baixada.

Prop de 250 infants i joves van participar en la cavalcada d'ahir, que es va dur a terme sense incidents. Durant la rua es van veure desfilar set traginers, nou carros (set de grans i dos de petits), el pubillatge, els Tabalons de Xàldiga Manresa, la colla de Geganters i Grallers de Balsareny i també el Banderer, Òscar Tamayo, i els dos cordonistes, Aina Rabaneda i Oleguer Rodríguez. Tots van ser beneïts pel rector de Balsareny, mossèn Antoni Bonet, al seu pas per la plaça de l'Onze de Setembre.