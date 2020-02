El Satisfyer guanya el Carnestoltes de Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ha estat un dels pocs municipis encarregats d'arrencar els Carnestoltes de la Catalunya Central. Prop de 157 persones, d'un total de 300 assistents, han participat en la cercavila amb la Llebre i la Tortuga de Teatre Nu acompanyats per la Xaranga ho Peta i l'espectacle d'animació La festa Xaxipiruli de La Sal dels Mars. L'acte ha finalitzat al pavelló municipal amb la proclamació dels guanyadors de la jornada. Entre tots ells, el premi a la categoria individual d'adults més original se l'ha endut el "Satisfyer".





Foto: Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

En la categoria de comparses, el municipi ha premiat a "Los Villanos" com a la millor comparsa d'aquest 2020.El premi a la comparsa més elaborada ha estat per "Circus", a la millor carrossa per "El conte de Sant Jordi a Guardiola" i la millor coreografia per "Los Sandungueros". Manresa , Solsona i Cardona també han encetat la disbauxa als carrers de la Catalunya central amb les seves rues més espectaculars.