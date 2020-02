Balsareny reviu el ric llegat dels traginers

El cor de Balsareny ha tornat a bategar, un any més, al ritme de la cavalcada dels traginers. Ahir es va celebrar un dels actes més populars de la festa. Hi van participar trenta-cinc carruatges i carros, una trentena de traginers amb àrguens, feixos de llenya o lleteres, i més de 200 caps de bestiar (cavalls, mules, matxos, rucs i ponis).

Els assistents van gaudir de la vistositat dels guarniments, del vestuari i de l'utillatge de la desfilada i d'un itinerari renovat. Enguany es va canviar el recorregut i també es van extremar les mesures de seguretat. I és que l'any passat una persona va resultar ferida greu després de ser envestida per una mula durant la cercavila del diumenge.

Els organitzadors van decidir treure les cavalcades del nucli antic, tant la jove, que es va celebrar dissabte, com la dels traginers d'ahir diumenge, amb l'objectiu d'evitar els carrers estrets, amb pendent i els girs complicats per reforçar la seguretat. A més, els membres de la comissió encarregats de la seguretat per primer cop anaven identificats amb un mocador de quadres morats i negres al coll, i amb emissores per comunicar-se entre ells i amb un cap d'emergències que estava en contacte amb els cossos policials i el personal mèdic, així com també amb els voluntaris de Protecció Civil, entre d'altres.

La sortida es va fer com és habitual des de la rotonda on s'entrecreuen el carrer Carrilet i la car-retera de Moià i fins a la carretera de Manresa. Un cop allà, van fer dues voltes al quadrant que formen les carreteres de Manresa i Berga i el carrer Travessera, limitat als dos extrems pels carrers Barcelona i de la Costeta.

La cavalcada la van encapçalar els membres de la unitat equina dels Mossos d'Esquadra, seguits de la banderera Elena Permanyer. El traginer d'honor d'enguany ha estat Jaume Artigas.

La benedicció dels animals també va canviar de lloc. En comptes de fer-se davant de l'església va tenir lloc durant la primera volta, just davant la Torrada del Traginer del carrer Travessera. L'encarregat de llançar aigua beneïda a genets, traginers, carros i i muntures va ser el rector de Balsareny, Antoni Bonet.

La cavalcada va començar amb un dia tapat i cap al migdia es va anar obrint el cel i va sortir el sol. Entre els participants a la desfilada hi ha una vintena de membres de la família Ribalta, íntimament lligats a la tradició traginera i pagesa del poble. Vestits d'època duien un peculiar carro de les Mongetes Tragineres: mongetes de mata alta amb les aspres i tot. Ramon Feliu les va guardar tal com les tenia a l'hort quan les va collir per participar a la festa. Ahir va explicar, a aquest diari, que són de la varietat genoll de Crist i que són molt apreciades al municipi.