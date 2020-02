El cremallera de Montserrat i el funicular de Sant Joan baten rècord de viatgers

El tren cremallera de Montserrat i el funicular de Sant Joan, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han tancat el 2019 amb les millors xifres de la seva història. El cremallera va registrar del gener al desembre 702.157 viatgers, gairebé el 5% més amb relació als 672.719 del 2018. El funicular, d'altra banda, va comptar amb 394.969 visitants, el 23% més respecte dels 320.284 de l'any anterior.

El Cremallera és l'únic transport que arriba fins al bell mig del recinte del santuari, des de Monistrol de Montserrat. L'increment del parc mòbil, amb la pròxima incorporació de dues unitats de tren cremallera, permetrà l'augment de la freqüència de pas i la quantitat d'usuaris transportats en una hora en un 33%: de 1.050 persones a 1.400. D'altra banda, s'instal·larà una nova via a l'estació de Monistrol Vila que facilitarà la gestió del moviment del parc mòbil i l'execució de treballs de manteniment de la via i els trens.

D'altra banda, la recent renovació dels cotxes del Funicular de Sant Joan ha permès augmentar la capacitat de transport en un 29%, passant de 48 a 68 places, i s'ha aconseguit millorar el confort en el trajecte per als usuaris. A la sala de màquines, FGC ha renovat el control i la maquinària del sistema d'accionament, amb la qual cosa s'han millorat els estàndards de qualitat de la infraestructura i la fiabilitat del servei del funicular.



Centre explicatiu del Geoparc

A més, Ferrocarrils crearà un centre explicatiu que s'ubicarà a la planta superior de l'estació de dalt del funicular de Sant Joan per contribuir a la difusió del Geoparc de la Catalunya Central, un espai interactiu amb recursos de les noves tecnologies que explicarà el fenomen geològic de la muntanya i els elements que componen el Geoparc.

Pel que fa al Funicular de la Santa Cova, es troba actualment fora de servei per tasques de renovació dels bastidors, de la plataforma i superestructura de la via, i actuacions de millora a les caixes per alleugerir el pes.

Segons apunten des de FGC, El cremallera i els funiculars «són peces clau del servei de mobilitat sostenible que ofereix a la muntanya de Montserrat i que permet als visitants poder gaudir de les múltiples possibilitats d'aquest paratge natural».