Estudiants del Campus Natura recorren l'espai de Montserrat i el Coll de Can Maçana

Els trenta estudiants de batxillerat que participen al programa Campus Natura de la Fundació Catalunya La Pedrera van descobrir aquest dissabte la geologia, el paisatge i la gestió d'espais naturals a través de l'espai natura Montserrat-Coll de Can Maçana, ubicat al municipi del Bruc i situat al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

En aquesta sessió els estudiants van aprofundir en els seus coneixements sobre la història geològica de l'espai, des de l'anàlisi estratigràfic del seu relleu característic fins a l'estudi dels materials i processos d'erosió. A més, també van conèixer tot el que cal saber per a la gestió d'un parc natural com el de la Muntanya de Montserrat mitjançant l'avaluació de l'estat del bosc en diferents transectes i coneixent de ben a prop diferents mesures de gestió que s'han dut a terme.

L'espai natura Montserrat-Coll de Can Maçana ocupa gairebé un 7% del parc natural i és el punt principal d'accés als camins i les agulles de roca d'aquest sector de Montserrat més desconegut, on els monòlits i les formes verticals conformen un laberint únic i meravellós.

El punt d'atenció als visitants d'aquest espai permet accedir a totes les rutes d'aquesta part de Montserrat amb tota la informació necessària per a gaudir-ne al màxim, així com descobrir racons més desconeguts per al públic en general, com ara l'Espai històric de les batalles del Bruc o l'església de Sant Pau Vell.

Totes les sessions són molt pràctiques per tal que els participants puguin conèixer la tasca dels professionals que es dediquen a la gestió d'espais naturals de primera mà. Les properes sessions tindran lloc a MónNatura Pirineus (20, 21 i 22 de març), al litoral de Blanes (18 d'abril), a la Muntanya d'Alinyà (9 i 10 de maig) i la cloenda a la Casa Milà-La Pedrera (22 de maig).

El Programa Campus Natura és un programa organitzat per la Fundació Catalunya La Pedrera que té per objectiu fomentar les vocacions científiques de 30 joves estudiants de 1r i 2n de batxillerat amb interès especial en el camp de la conservació de la biodiversitat i la natura.

El programa és una oportunitat per a que els estudiants entrin en contacte amb el treball de camp i aprofundeixin en les diferents tècniques d'estudi i conservació de la fauna i la flora terrestre i marina de la mà d'experts en aquest àmbit.