Sant Vicenç acollirà un debat amb Jordi Graupera i Albano Dante Fachín

Sant Vicenç acollirà aquest divendres, 21 de febrer (al Teatre El Coro, a 2/4 de 9 del vespre), un debat d'actualitat política amb Jordi Graupera i Albano Dante Fachín, amb el títol «Projectes de present i futur per Catalunya», que serà moderat pel director del diari digital El Món, Salvador Cot.

Jordi Graupera és Doctor en Filosofia, exerceix de profesor universitari als Estats Units, ha estat tetulià i periodista. Darrerament ha estat un personatge força mediàtic per haver presentat la proposta política de Primàries, en la qual proposava que l'independentisme anés unit, i que es fessin llistes on es presentessin tots els candidats que volguessin per encapçalar-la. El projecte no va tenir el suport dels partits polítics i en certa manera es troba en periode de readaptació.

Albano Dante Fachin va ser diputat al Parlament de Catalunya per la candidatura dels Catalunya sí que es pot. Va ser secretari General de Podemos Catalunya, d'on va dimitir, al ser molt crític amb el seu partit per entendre que no es comprometia prou amb un referéndum a Catalunya. És fundador del Front Republicà amb qui es va presentar a les últimes eleccions al Congrès i amb la que va obtener gairebé 150.000 vots però sense arribar a obtener representaicó parlamentària. A les eleccions autonòmiques del maig del 2019 va intentar propugnar la unió de tot l'independentisme en una única candidatura però tampoc ho va assolir per la poca disposició dels partits polítics a la proposta.

L'entrada al debat és totalment gratuïta. No es reservarà lloc i s'anirà ocupant els seients per rigorós ordre d'arribada a la sala per part dels assistens.

El debat està organitzar per l'ANC, Omnium, Sant Vicenç Decideix i la col.laboració del Teatre El Coro.