Les ADF del Bages i el Moianès es formen en la conducció de vehicles 4x4

Una setantena d'efectius, conductors habituals, de les ADF del Bages i el Moianès van assistir aquest cap de setmana passat a un curs bàsic de conducció 4x4 per ADF realitzat a Les Comes, a Súria. La matinal es va iniciar amb una classe teòrica a càrrec de Pep Vila, que va introduir el que més tard es faria sobre el terreny.

Amb els seus corresponents vehicles, les diferents ADF van poder posar en pràctica la conducció en passos complicats i sobre diferents superfícies per tal d'experimentar la reacció del vehicle.

Aquest curs s'engloba dins les Jornades Tècniques que la Federació d'ADF del Bages - Moianès realitza durant tot l'any i que serveixen com a preparació per la campanya d'estiu. La intenció és repetir-les cada dos anys per tal que es puguin anar formant nous conductors.