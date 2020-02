Alumnes de l'institut de Sant Fruitós faran tasca social a la residència

Acte de signatura del conveni per desenvolupar l'activitat

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l'institut local i la residència d'avis l'Onada han signat un conveni de col·laboració perquè alumnes de secundària puguin desenvolupar al centre per a gent gran el que s'ha anomenat Projecte d'Aprenentatge i Comunitat.

Es tracta d'una iniciativa que ha impulsat l'institut Gerbert d'Aurillac amb l'objectiu de millorar la convivència al centre educatiu, donar una resposta alternativa als alumnes que generen conflictes a l'aula i, alhora, realitzar un treball en benefici del municipi i les seves persones.

En aquest sentit s'ha impulsat aquest model educatiu que farà que els alumnes que es mostrin desmotivats, que manifestin un rebuig al sistema escolar o que hagin estat sancionats per faltes de conducta amb els seus companys o amb personal del centre, realitzin treballs comunitaris a la residència per a la gent gran del municipi. El projecte, adreçat als alumnes d'ESO, consisteix en la participació en diferents activitats al centre residencial com ara la realització de tallers, activitats d'animació, lectura col·lectiva, o acompanyament durant un matí a la setmana.

La implantació d'aquest projecte pretén reduir les actituds que generen problemes de convivència oferint als joves alternatives a les tradicionals sancions que posin l'adolescent en situacions reals que els puguin ajudar a créixer en valors i responsabilitat, alhora que se'ls apropa al món laboral.