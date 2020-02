El Geoparc es fa visible a cada municipi que en forma part amb plafons singularitzats

El Consell del Bages ha començat a fer ben visible sobre el terreny la presència del Geoparc de la Catalunya Central i el seu lligam amb els municipis, una de les assignatures pendents de la que és una de les principals apostes turístiques. L'ens comarcal ha instal.lat al llarg d'aquests dies un total de 36 cartelleres de fusta en els 36 municipis que integren aquest àmbit d'interès geològic. A cadascuna de les cartelleres hi apareix visible la paraula Geoparc, just per sobre hi ha el nom del municipi i el fons general del plafó és una fotografia d'un recurs d'interès geològic, històric o artístic de la població en qüestió.

A més d'aquests plafons de caràcter més genèric, se n'estan instal.lant d'altres, amb uns formats lleugerament diferents, referents a espais concrets, que corresponen a les actuacions per a la creació de diverses iniciatives turístiques que diferents municipis, conjuntament amb el Consell Comarcal, ha promogut com un projecte global lligat al Geoparc i que ha rebut una important injecció econòmica del pla d'ajuts europeus (Feder).

Els espais que han rebut o rebran aquest finançament perquè es puguin desenvolupar són el Centre d'Interpretació Enoturístic de Navàs, el Centre d'Interpretació del Cicle Lunar que es projecta a Castelladral (anomenat La lluna en un cove), el Museu d'Història d' Artés, les Tines dels Manxons de Callús, el Pont Vell d'Avinyó, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, la Casa Museu Torres Amat a Sallent, la capella de Cal Clarassó a Santpedor i el conjunt monumental de Castellet de Sant Vicenç.

Fonts de l'àrea de Turismes del Consell Comarcal del Bages ha posat en relleu que la instal.lació de tots aquests plafons ha de permetre «promocionar i fer recognoscible el Geoparc de la Catalunya Central i els recursos i equipaments associats, dotant-los d'una identitat pròpia».

També n'ha destacat la importància com a element que ha d'incidir a «relacionar l'activitat del Geoparc amb la realitat municipal del territori», ja que identifica «físicament i sobre el terreny els 36 municipis que integren el Geoparc de la Catalunya Central». A més, destaquen les mateixes fonts, aquesta intervenció permetrà «donar a conèixer les actuacions que es promouen per al desenvolupament del Geoparc de la Catalunya Central, cadascun dels recursos on es duen a terme actuacions finançades pel projecte Feder».

En concret, l'actuació de senyalització comprèn els 36 municipis que formen part del Geoparc. És a dir, els 30 del Bages, cinc del Moianès (Monistrol de Calders, Calders, Moià, L'Estany i Santa Maria d'Oló) i també Collbató.

Aquesta acció s'emmarca en els plans del Consell Comarcal per potenciar la visualització i difusió del Geoparc de la Catalunya Central, que tindran un dels pilars principals en l'obertura, abans de l'estiu, d'un centre de recepció de visitants i espai informatiu i explicatiu de les característiques i atractius que el componen a l'antic Centre d'Acollida Turística (CAT) de Sallent. El Consell del Bages ja fa temps que es plantejava la conveniència de disposar d'un espai central per al Geoparc per difondre'l, ara s'ha convertit en una necessitat. Entre els mesos de juny i juliol aquesta aposta turística haurà de sotmetre's a examen per a la revalidació del segell de parc mundial Unesco i un dels requisits essencials perquè prosperi és que que hi hagi un centre d'acollida de visitants.

D'entrada s'equiparan dues de les sales d'aquest CAT, per convertir-lo en un centre explicatiu del que és el Geoparc, dels seus espais visitables, de les experiències turístiques que s'ofereixen a la comarca. Això es farà a través d'un projecte museïtzat amb plafons i recursos interactius, complementats amb un audiovisual explicatiu del Geoparc.