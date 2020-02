La Generalitat autoritza que es reompli l'antiga l'argilera de Sant Mateu amb restes de foneria

La Generalitat ha autoritzat l'activitat projectada i proposada per l'empresa Efienergia que permetrà utilitzar l'antiga argilera coneguda amb el nom de la Vinya del Tot, situada en terme de Sant Mateu de Bages, per portar-hi àrids siderúrgics (escòries de foneria) barrejats amb terres.

Es tracta del paratge on la mateixa fima (de l'empresari Lluís Basiana, que actualment promou el projecte de la incineradora de residus a l'antiga tèrmica de Cercs) havia presentat fa nou anys un projecte per reomplir-lo amb bales compactades de deixalles. Una proposta que la Generalitat va tombar, decisió que va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia presentat recurs.

Davant de la primera negativa del Govern català, i malgrat esperaven una decisió judicial, l'empresa va presentar en paral.lel un projecte alternatiu, que passa per aquest reompliment amb àrids siderúrgics, runes de construcció i terres netes. Tant l'Ajuntament de Sant Mateu (que té l'antiga argilera dins del seu terme municipal), com el de Callús, que el té el paratge a molt poca distància del seu nucli urbà, com la plataforma Salvem Callús (que es va constituir en oposició al projecte des que es va presentar el primer) van presentar al.legacions per demanar que no prosperés la nova proposta. Entenen que tant el primer projecte com el segon són un abocador encobert sota l'argument d'una restauració.

Ara, la direcció general de Qualitat Ambiental de la Generalitat ha notificat que s'ha desestimat la major part de les al.legacions i que s'ha dictat una resolució en la qual «s'accepta la modificació del programa de restauració de l'activitat extractiva Callús I, situada en terme municipal de Sant Mateu, d'acord amb el projecte que va presentar l'empresa Efienergia SL».

En concret, segons ha explicat a aquest diari l'alcalde de Callús, Joan Badia, es dóna a l'empresa un termini de 15 anys per fer aquest reompliment. Malgrat l'Ajuntament no comparteix la decisió de la Generalitat d'autoritzar l'activitat, Badia ha subratllat que un canvi important és aquest límit temporal, ja que, segons ha dit, Efienergia plantejava fer aquesta aportació durant 75 anys, «el que clarament era un abocador». I també el fet que, segons el mateix alcalde de Callús, «se'ls exigeix una proporció important de terres netes i de runes de construcció, en relació amb la quantitat d'escòria de foneria».

Tanmateix, Joan Badia ha deixat clar que l'Ajuntament discrepa de l'autorització atorgada per la Generalitat. De fet, contra aquesta resolució encara es pot seguir actuant per la via administrativa interposant recurs d'alçada davant la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Joan Badia ha detallat que tant els dos Ajuntaments com la plataforma van a l'una i presentaran sengles recursos en el mateix sentit.

Cal recordar que, l'octubre passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a la Generalitat en la denegació del projecte per omplir amb l'antiga argilera amb bales d'ecoparc. Amb la sentència ratificava així la denegació de març del 2013, el departament de Medi Ambient, que es va pronunciar desfavorablement a aquell projecte argumentant que «l'emplaçament no era l'adequat per al tipus d'activitat que es proposava, que és la d'un dipòsit de residus de classe II».