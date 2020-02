Sallent convida a celebrar un Carnaval 'preapocalíptic'

A Sallent s'han proposat celebrar el seu Carnaval com si s'acabés el món. Així s'ha fet saber aquest divendres a la nit en la rebuda al Rei Carnestoltes, precedida d'un anunci apocalític. D'aquí a una setmana s'acaba el món, com a conseqüència del canvi climàtic, i els sallentins han decidit en assemblea popular a la plaça de l'Ajuntament que aquests darrers dies quedin sota el regnat del monarca de la gresca.

El fatídic anunci de la catàstrofe inminent l'ha fet un alter ego del nou alcalde sallentí, Oriol Ribalta, que després de desplegar una perllongada salutació «a la població de Sallent, de Cabrianes, de Cornet, del Guix, de la Rampinya, de l'Estació, del Poble Nou, de la Botjosa, de Hollywood, de la Carretera, de Fussimanya, del Casc Antic, de les Culleres, de la Fàbrica Vella i de la Bòvila» detallava que havia hagut de fer una convocatòria d'urgència perquè «ens han informat de la Oficina del Cambio Climático que el problema era més seriós del que semblava».

Fins al punt, deia, que a nivell mundial «s'estan patint les conseqüències en forma de tifons, inundacions i tsunamis, d'aquells que no te'n salves ni si has fet natació amb el Montalà».

El paròdic batlle feia un retret als seus conciutadans: «Crèieu que per fer servir esprais de desodorants i paper d'alumini per als entrepans com desesperats no tindria conseqüències? La nostra minsa implicació amb el canvi climàtic ja ha tingut les seves conseqüències i ara ja no hi ha solució. Ens queda una setmana de vida».

El Ribalta carnavalesc lamentava que la situació era molt greu i que «degut a la nostra manca d'experiència encara no hem pogut llegir els protocols d'emergència per saber com s'activen». Per la qual cosa, deia, «sentint-ho molt, fotem al camp, marxem cap a Bèlgica, que ens han dit que s'està protegit i podem seguir governant amb la Comunitat Europea. Població de Sallent, ja us espavilareu».

Així, Sallent quedava «lliure de tota activitat i autoritat durant aquesta darrera setmana». L'únic que va fer el paròdic alcalde va ser convocar una Assemblea Municipal Oberta (AMO) amb les entitats més representatives «per decidir què feu aquests dies».

Una assemblea peculiar, celebrada a la mateixa plaça, amb un grup de religioses que convidaven a fer pregàries; un altre de visionaris d'ovnis fidels de Carlos Jesús; un tercer de nens i nenes seguidors de Greta Thunberg; un altre d'adolescents fans de reggaeton que reclamaven concerts del gènere, i un cinquè d'apocalíptics que instaven a protegir-se adequadament i a construir un refugi sota l'església del Pare Claret.

Finalment, però, s'ha fet una crida al messies, el rei Carnestoltes, perquè enceti el regnat dels últims dies. Un rei que arribava amb una arca com la de Noé per triar i salvar durant aquests dies el millors exemplars de sallentins i sallentines. I amb l'arca arrencava la primera gran rua carnavalera.