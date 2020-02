Sant Vicenç acull aquest vespre un debat amb Jordi Graupera i Albano Dante Fachin

Sant Vicenç acollirà avui (al teatre El Coro, a 2/4 de 9 del vespre) un debat d'actualitat política amb Jordi Graupera i Albano Dante Fachin, amb el títol «Projectes de present i futur per a Catalunya».

Jordi Graupera és doctor en Filosofia, exerceix de professor universitari als Estats Units, i ha estat tertulià i periodista. Darrerament ha estat un personatge força mediàtic per haver presentat la proposta política de Primàries, en la qual proposava que l'independentisme anés unit, i que es fessin llistes on es presentessin tots els candidats que volguessin per encapçalar-la.

Albano Dante Fachin va ser diputat al Parlament de Catalunya per la candidatura de Catalunya sí que es pot. Va ser secretari general de Podemos Catalunya, càr-rec del qual va dimitir en ser molt crític amb el seu partit perquè va considerar que no es comprometia prou amb un referèndum a Catalunya. És fundador de Front Republicà, amb el qual es va presentar a les últimes eleccions al Congrés.

El debat està organitzar per l'ANC, Òmnium i Sant Vicenç Decideix, amb la col·laboració del teatre El Coro, i serà moderat pel director del digital El Món, Salvador Cot. L'entrada és gratuïta, no es reservarà lloc i s'anirà ocupant els seients per ordre d'arribada.