Uns 700 alumnes participen en tallers sobre els infants i joves migrats sols

Sensibilitzar l'alumnat sobre la realitat dels infants i joves que han migrat sols i el context de precarietat que els acompanya quan una societat discrimina i no afavoreix la igualtat d'oportunitats. Aquest és l'objectiu central dels 25 tallers que ha portat a terme el Consell Comarcal del Bages en col·laboració amb SOS Racisme a deu instituts de la comarca entre els mesos de novembre i gener. En total, hi han participat 691 alumnes de tercer i quart d'ESO.

Els tallers han inclòs diferents dinàmiques per contribuir a generar pensament crític entre l'alumnat, trencar estereotips i sensibilitzar sobre la realitat dels infants i joves migrats sols tot aprofundint sobre les causes dels moviments migratoris, la precarietat econòmica, la igualtat de drets i la cohesió social com a valor de la convivència social i un món més just. En un dels instituts el taller es va centrar en el poder del llenguatge i com la comunicació pot ser font d'exclusió o inclusió social.

En paral·lel, es va portar a terme una sessió de formació adreçada a professionals que estan en contacte amb joves migrats sols que pateixen situacions de racisme.

La sessió, organitzada pel Consell Comarcal del Bages i SOS Racisme, va tenir la participació d'una quarantena de persones que treballen en els àmbits de la inclusió, l'acollida, la convivència, joventut, serveis socials i salut, entre d'altres.

Tant els tallers que s'han portat a terme en els instituts com la jornada de formació adreçada a professionals s'emmarquen en la Taula Comarcal per a l'Acollida, Protecció i Inclusió dels Adolescents i Joves migrats sols als Bages.

Aquesta taula té la missió de generar una xarxa d'informació entre institucions, entitats i agents implicats i abordar conjuntament les necessitats i els recursos vinculats a l'acollida dels adolescents i joves migrats que van sols.