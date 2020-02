«Aquestes decisions obeeixen més a interessos particulars que no al bé comú»

L'alcalde de Callús, Joan Badia, ha deixat clar davant la resolució de la Generalitat que els dos ajuntaments, Sant Mateu i Callús, «continuarem presentant batalla legal contra aquestes decisions que, sincerament, creiem que obeeixen més a interessos particulars o d'empreses, que no pas al bé comú. Però també caldrà que ens preparem, una vegada més, per mobilitzar-nos contra intents de posar al nostre territori instal·lacions inadequades».

Badia ha posat en relleu que volen que aquest espai, l'antiga argilera, es restauri amb terres netes o de construcció, «i no pas amb altres materials (ni bales d'ecoparc, ni àrids siderúrgics), que podrien malmetre el medi ambient». En aquest sentit assenyala que, «tot i que es puguin tractar més o menys bé, els àrids siderúrgics poden ser arrossegats per la pluja i l'escorrentia cap als torrents que passen a prop i anar a parar al riu Cardener. I tothom sap els efectes de metalls a les aigües d'un riu. No seríem només els callussencs i callussenques els afectats, sinó totes les persones de les poblacions per on passa el riu».

L'alcalde ha subratllat que «a Callús, a més, tenim molt mala experiència amb els àrids siderúrgics mal tractats: només cal que passegeu per la Serreta per comprovar què va passar amb uns materials que es van utilitzar com a subbase per als carrers d'una urbanització. I són aquests mateixos materials els que causen els sotracs que sentim quan entrem al poble entre les dues rotondes».