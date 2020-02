L'Ajuntament de Moià aprova el primer pressupost després d'eixugar el deute

L'Ajuntament de Moià ha aprovat el primer pressupost municipal amb les finances ja estabilitzades, la qual cosa li ha de permetre fer inversions al municipi després d'uns exercicis marcats per l'austeritat derivada del deute heretat de l'època Montràs. Per tirar endavant els comptes del 2020 l'equip de govern d'Ara Moià-ERC va tenir els vots favorables dels 4 regidors de Junts per Moià i un de Capgirem Moià-CUP, mentre que l'altra representant d'aquesta formació es va abstenir, igual que la regidora del PSC.

El consistori ha aprovat un pressupost que puja 6,6 milions d'euros, el 2% més que l'any anterior, i que preveu una partida d'inversions de prop de 650.000 euros. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, va afirmar a l'inici de la sessió plenària de dimecres al vespre que es tracta «del primer pressupost que s'ha pogut presentar en les darreres legislatures amb el qual es podran dur a terme algunes obres i activitats al poble», i va lloar «la bona feina feta en aquests anys per l'interventor Lluís Soler per aconseguir aquestes millores».

En l'apartat de despeses el canvi més significatiu és que no es fa l'amortització de la despesa anticipada com s'ha fet en els darrers anys per valor de 400.000 euros i es destinarà aquest import a partides socials i a inversions.

En aquest sentit, el capítol de despeses preveu projectes destinats a civisme, campanyes puntuals de suport d'agents cívics i educadors de carrer, projectes per al medi ambient com les bosses reciclables, ajuts a les entitats i a la gent gran per a places residencials. Pel que fa al capítol d'inversions es destina una partida a projectes d'estalvi energètic, al pla de mobilitat i a l'adequació del clavegueram i també dels pisos de propietat municipal del carrer Martí i Pol. També es faran millores a les piscines municipals, a l'Ateneu, a les escoles i a la biblioteca.



Una àmplia majoria

Els comptes municipals per a aquest exercici es van aprovar amb una àmplia majoria ja que van tenir el vot favorable dels 6 regidors del govern d'Ara Moià-ERC, dels quatre del grup municipal de Junts per Moià, i Capgirem Moià-CUP va donar un vot a favor i una abstenció. La formació justifica aquesta votació «per visibilitzar la doble voluntat de consens i d'estar atents des d'una oposició constructiva». El grup es va mostrar satisfet del treball conjunt per confeccionar els pressupostos però assegura que «la nostra tasca és estar amatents per tal que la seva execució es correspongui fidelment amb la proposta aprovada».

El principal grup de l'oposició, Junts per Moià, va donar suport al pressupost i la portaveu del grup municipal, Maria Tarter, va destacar el treball conjunt que han fet totes les formacions per portar-lo a terme i la bona predisposició del govern, que «en tot moment ha estat obert a propostes».

Un dels aspectes que la formació no comparteix amb el govern és l'eliminació d'una de les places de la Policia Local, tenint en compte que «la seguretat és un dels pilars bàsics del nostre programa», assegura. Tot i així, assegura que la regidoria de Seguretat s'ha compromès a convocar les dues places que queden lliures abans de l'estiu. Segons Tarter, «és un pressupost que no és de ningú, de cap grup, sinó amb aportació de tots i el millor que podem fer pel poble». La bona feina per part de tots els grups en la confecció del pressupost, diu, «ha de ser un exemple a seguir pels temes importants del poble».

Per la seva banda, el PSC es va abstenir perquè considera que «no amortitzar el crèdit de 400.000 euros perjudicarà els futurs comptes de l'Ajuntament i no es podrà rebaixar la pressió fiscal de la ciutadania els propers anys», i perquè el pressupost no inclou la proposta dels socialistes de crear una Brigada jove a Moià, ni l'augment dels efectius de la Policia Local.