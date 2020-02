Sant Vicenç de Castellet vol més presència policial per fer front a les ocupacions il·legals més conflictives

El problema de l'ocupació al Bages s'arrossega des de fa anys. Des de les administracions locals diferencien les ocupacions socials –fetes per famílies amb dificultats per accedir a un habitatge- d'aquelles que són més conflictives i que provoquen problemes de convivència. És el cas de la setmana passada a Sant Vicenç de Castellet en què es va tallar la llum i l'aigua a cinc habitatges ocupats. Les administracions se senten amb les mans lligades per actuar contra aquest tipus fenòmens, on al darrere, moltes vegades, hi descobreixen màfies que revenen claus. De la seva banda, els mossos asseguren ser conscients del problema i recentment han augmentat la presència policial.

L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, ha explicat que la situació de les ocupacions al municipi és complexa i que fer-hi front els és "molt difícil" perquè no tenen les competències. "Nosaltres intentem actuar des del primer moment, quan veiem que s'està portant a terme la ocupació. Però l'únic que podem fer és dialogar amb aquella gent perquè al final no acabin entrant a l'habitatge. Un cop són dins els pisos ja no hi podem fer res", ha lamentat Delgado.

A partir d'aquí, la responsabilitat és de la propietat. I des del consistori, el que estan intentant és fer un llistat de propietats ocupades i propietaris i contactar amb ells perquè interposin la denúncia corresponent. A partir d'aquí, s'inicia un procés judicial "molt llarg".

L'alcaldessa demana més efectius policials a mossos, malgrat ells hi enviïn també la seva policia local. "Però hem de pensar que si hi ha altres serveis a la ciutat, la policia no pot estar a tot arreu", ha matisat. Delgado també reclama que hi hagi més coordinació i col·laboració entre els cossos, i també ha destacat les aportacions de la ciutadania, "que ens ajuda molt".

Els veïns de la zona lamenten haver de conviure amb aquest tipus d'ocupacions que creen problemàtiques veïnals. La Milagros Valle, resident propera al bloc on la setmana passada es va tallar la llum i l'aigua i on després s'hi va trobar una plantació de marihuana, ha explicat que "cada dos per tres han de venir els mossos per problemes". En el seu cas, ella és mare d'un fill asmàtic i explica que no es podia passar pel carrer. "Estem farts d'aquesta gent", ha denunciat.

El Salvador és un altre dels veïns que viu a prop del bloc i ha explicat que ha avisat la policia en diverses ocasions. "Passen de tot", ha denunciat. "Triguen molt a venir fins aquí. Es cuiden molt més del centre del poble que no pas d'aquí dalt. Ens tenen una mica oblidats", ha afegit. Segons aquest veí, quan la policia actua, ha d'aplicar "molta més mà dura".

Amb els talls de llum i aigua als blocs de pisos ocupats més conflictius, com el de la setmana passada, el consistori confia que les ocupacions vagin minvant. "Això ja passava des de fa temps, però no hi havia cap mena de control. No sabem d'on partim, però el problema de les ocupacions és a nivell de tota la comarca", ha dit.



El Consell Comarcal treballa en un diagnòstic

El Consell Comarcal del Bages està treballant en un projecte per diagnosticar quines són les necessitats d'habitatge a nivell de comarca. El projecte també inclou la redacció d'un protocol d'actuació contra ocupacions que és previst tenir enllestit el mes de juny. La consellera de Serveis Socials, Àdria Mazcuñán, ha assenyalat que el cas de Sant Vicenç de Castellet no és únic.

Detectar les ocupacions que generen conflicte al veïnat és difícil pel consell. Mazcuñán ha explicat que, moltes vegades, aquest tipus d'ocupacions, a diferència de les famílies per necessitat, no mostren ni la voluntat d'empadronar-se ni tampoc d'entrar al circuit de serveis socials.



La mitjana d'habitatges buits a Catalunya és del 10%, mentre que la del Bages s'enfila al 18

Segons la consellera de Serveis Socials, un dels grans problemes de la comarca és que hi ha habitatges buits però, a la vegada, molt poca oferta de lloguer. Aquest fenomen, alimentat per gent que no vol llogar per por, provoca que els preus pugin i a les famílies amb necessitats els costi més llogar.

En aquest sentit, el Consell Comarcal acaba de posar en marxa una borsa d'habitatge assequible, que podria ajudar a acabar amb el problema de les ocupacions il·legals.