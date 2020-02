La directora de Centres Concertats destaca la feina històrica de les escoles privades que reben ajuts públics

La directora general de Centres Concertats i Privats del Departament d'Educació, Pilar Contreras, ha visitat avui tres centres concertats del Berguedà i del Bages i ha elogiat la tasca històrica d'aquestes escoles en zones del país com la Catalunya Central. Contreras ha fet aquestes declaracions després de visitar l'Escola Vedruna de Berga, l'Escola FEDAC de Gironella (Berguedà) i l'Escola Diocesana de Navàs (Bages). La visita de Contreras s'ha produït la setmana següent al decret que el departament d'Educació ha presentat per posar límits als concerts a centre privats en determinades situacions. El nou decret retira les ajudes als centres que segreguen per sexe. La voluntat del govern és que l'escola sigui un reflex de la realitat social del seu barri o entorn, que no hi hagi segragació per sexe i que hi hagi un repartiment més equitatiu de l'alumnat.

"La concertada d'aquest país ha fet una tasca molt important en èpoques anteriors, quan potser no havien arribat les escoles públiques a tot el territori", ha valorat la directora general. Contreras ha afegit que "la concertada es va anar estenent en zones de la Catalunya més interior. I, per tant, la tasca que ha fet s'ha de reconèixer".

Contreras ha estès el reconeixement a totes les escoles concertades "que en aquests moments estan treballant en barris i en zones que tenen dificultats molt importants per poder tirar endavant". Tot i així, ha afegit la directora general de Centres Concertats, "la funció que estan exercint, no es només lloable, sinó que ens està ajudant a tirar endavant el sistema educatiu". Per aquest motiu, ha conclòs Pilar Contreras, "val la pena que revisem com estem treballant, quins recursos tenim i com podem millorar-ho tot".

En primer lloc, la directora general de Centres Concertats i Privats ha visitat avui l'Escola Diocesana de Navàs i ha recorregut diverses instal·lacions del centre, com les aules de secundària, el laboratori i el taller de mecànica i electricitat. En acabat, s'ha reunit amb l'equip directiu de l'escola.

Posteriorment, s'ha desplaçat a Gironella, on ha visitat l'Escola FEDAC, acompanyada de l'alcalde de la població, David Font. Després de recórrer les aules d'infantil i primària de l'escola, Contreras s'ha reunit també amb l'equip directiu del centre.

Finalment, Pilar Contreras ha visitat l'Escola Vedruna de Berga, acompanyada de la directora adjunta dels Serveis Territorials d'Educació, Júlia Estaran. Aquí s'ha reunit amb les direccions d'escoles de Berga i de Puig-reig.