Sant Fruitós ampliarà l'any vinent els contenidors tancats a tot el nucli urbà

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja treballa en un canvi de model en la gestió de residus, que passaria per ampliar a tot el nucli urbà, de cara a l'any vinent, els contenidors amb control d'accés, que ja té en marxa als barris de la Rosaleda i Torroella de Baix. La intenció del govern, però, es millorar el servei perquè es pugui identificar l'ús que en fan els ciutadans. En el cas de les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes es preveu implantar el porta a porta en totes les fraccions i, per tant, s'eliminarien els contenidors existents.

La voluntat de l'equip de govern de Gent fent Poble, que ha exposat als grups de l'oposició, és canviar l'actual sistema de gestió de residus per millorar les quotes de reciclatge i poder anar avançant cap al model de pagament per generació. El consistori aposta per la recollida amb contenidors amb control d'accés. Amb aquest sistema els de rebuig i d'orgànica estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada i, en el cas del primer, només hi ha possibilitat de fer-ho un dia a la setmana.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Xavier Racero, explica que el consistori aposta per ampliar a tot el nucli urbà el model que ja té en marxa a Torroella de Baix i a la Rosaleda però «millorant-lo» perquè «la tecnologia ha avançat i et permet conèixer els usos i les costums a l'hora de reciclar». Una de les possibilitats que s'estudien és la de personalitzar les bosses mitjançant unes enganxines amb codis identificatius, un sistema pioner que s'ha posat en marxa a la Garrotxa. Això permetria tenir registres dels índex de reciclatge de cadascun dels usuaris de forma personalitzada.

Per conèixer de primera aquest nou model de gestió de residus l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor de Medi Ambient han visitat recentment el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i el municipi d'Argelaguer per estudiar-ne una possible aplicació al municipi bagenc. Tot i així, ara es treballa en la definició del sistema que s'implantarà.

D'altra banda, als nuclis de Pineda de Bages i les Brucardes, «per geografia i eficiència», apunta Racero, s'implantaria un sistema de porta a porta per a les cinc fraccions (ara es recull d'aquesta manera l'orgànica i el rebuig), amb la qual cosa es retirarien els contenidors del carrer.

El model de contenidors tancats ja funciona de de fa més d'un any com a prova pilot en tres entorns diferents de la comarca: a Balsareny (urbà), Rajadell (rural) i als barris de Torroella de Baix i La Rosaleda (residencial), on els índex de recollida selectiva s'han triplicat i en el cas dels dos nuclis de Sant Fruitós se situa al 80%.

Davant els bons resultats obtinguts, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que lidera la implantació d'aquest mode,l ja estudia ampliar-lo a d'altres municipis com és el cas de Manresa que la setmana passada va anunciar que preveu implantar un sistema mixt, amb contenidors intel·ligents i recollida porta a porta, a partir del 2021.



Un poble amb tres sistemes

A Sant Fruitós de Bages conviuen actualment tres sistemes de recollida de residus: al nucli urbà es fa a través dels contenidors convencionals, els barris de la Rosaleda i Torroella de Baix formen part de la prova pilot amb contenidors tancats que s'està duent a terme en diferents municipis de la comarca i les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes tenen un sistema mixt de porta a porta (orgànica i rebuig) i contenidors (envasos, paper i vidre).