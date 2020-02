Creu Roja Manresa crea un banc de material de suport per a persones necessitades

La demanda creixent de productes de suport imprescindibles per a la vida diària com són cadires de rodes, caminadors, crosses, grues o llits articulats, ha portat a Creu Roja Manresa a crear el Banc d'Ajudes Tècniques (BAT). L'objectiu és recollir material d'aquestes característiques per fer-lo arribar a les persones que ho necessiten de forma puntual i no hi tenen accés.

Amb el nou banc d'ajudes l'entitat vol promocionar i potenciar l'autonomia personal de les persones grans, les persones amb discapacitat o en situació de dependència i, a la vegada, afavorir la reutilització i el reciclatge de productes de suport, de manera que tinguin una vida més llarga i més útil.

Segons la coordinadora de Creu Roja Manresa, Helena Cerdan, l'entitat ja proporcionava material d'aquestes característiques, però com que «la demanda va en augment vam creure adient crear aquest banc per regular-ne la distribució».

El BAT va dirigit a persones que necessiten de manera puntual una ajuda tècnica per desenvolupar les activitats de la vida diària com són persones majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional i les que estan en situació de vulnerabilitat. Els ajuts es poden sol·licitar als centres d'atenció primària i als hospitals. Es podran beneficiar del servei totes les poblacions de l'àrea d'influència de Creu Roja Manresa, que engloba vint municipis.

El projecte pretén recollir material tècnic reutilitzable de particulars i dels diferents serveis sanitaris. Per fer donacions de productes cal dirigir-se a les dependència de Creu Roja Manresa al carrer Joc de la Pilota, número 6, o contactar amb l'entitat a través del telèfon 93 872 56 44 o l'adreça de correu electrònic manresa@creuroja.org.