El projecte Àngels de Nit es consolida i s'adreça als estudiants de la UManresa

El projecte Àngels de Nit que proposa la reflexió en els espais d'oci nocturn en matèria de consum d'alcohol i altres drogues, comportaments sexistes o altres situacions que es poden desenvolupar en espais de festa, creix aquest any. Per primera vegada s'adreça als alumnes de la UManresa que tindran l'oportunitat de completar el projecte de la Fundació Salut i Comunitat En plenes facultats, que forma i assessora en temes de drogues i sexualitat, actuant com a àngels de nit.

La formació a la UManresa ha començat aquesta setmana i acabarà el 24 de març i tots els alumnes universitaris que hi participin tindran l'oportunitat de fer les pràctiques de la formació en una intervenció en l'entorn universitari i actuant com a àngels de nit.



Les sortides s'han doblat

Les sortides dels Àngels de Nit es realitzen als municipis del Bages que sol·liciten la presència d'aquest grup de joves i estan vinculades a festes majors, carnestoltes, festes populars o concerts. Les sol·licituds per comptar amb la seva presència arreu del territori s'han doblat aquest any i s'ha treballat en la coordinació amb els Punts Liles. El grup va identificat amb unes samarretes de color blau amb el logotip del projecte.

El projecte, liderat des de les àrees de Joventut del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa,va ser reconegut l'any 2017 com a bona pràctica dins l'àmbit de la joventut per l'Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut al considerar-lo un projecte de referència en intervenció de persones iguals en el marc de l'oci nocturn de Catalunya.



Demanda creixent de formació

A conseqüència de la demanda per participar a la formació de 20 hores del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turisme i Integració Social aquest any s'han desdoblat els grups. A la tardor es va fer un primer grup amb 26 joves i a partir de febrer es programarà un segon grup amb 25 alumnes més.

La formació que s'imparteix als alumnes del mòdul d'integració és d'un total de 20 hores distribuïda en cinc mòduls de quatre hores en què es treballen aspectes com el sexisme i la festa, el consums de drogues, l'alcohol, l'afectivitat sexual des de la perspectiva LGTBI i estratègies d'intervenció en casos en què els àngels de nit hagin d'intervenir.