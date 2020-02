El projecte dels Àngels de Nit es consolida i arriba als estudiants de la UManresa

El projecte Àngels de Nit, que proposa la reflexió en els espais d'oci nocturn en matèria de consum d'alcohol i altres drogues, comportaments sexistes o altres situacions que es poden desenvolupar en espais de festa, creix aquest any. Per primera vegada s'adreça als alumnes de la UManresa, que tindran l'oportunitat de completar el projecte de la Fundació Salut i Comunitat En plenes facultats, que forma i assessora en temes de drogues i sexualitat, actuant com a àngels de nit.

La formació a la UManresa ha començat aquesta setmana i acabarà el 24 de març i tots els alumnes universitaris que hi participin tindran l'oportunitat de fer les pràctiques de la formació en una intervenció en l'entorn universitari i actuant com a àngels de nit.

Les sortides dels Àngels de Nit es realitzen als municipis del Bages que sol·liciten la presència d'aquest grup de joves i estan vinculades a festes majors, carnestoltes, festes populars o concerts. Les sol·licituds dels municipis per tenir la seva presència arreu del ter-ritori s'han doblat aquest any i s'ha treballat en la coordinació amb els Punts Liles.

El projecte està liderat des de les àrees de Joventut del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa.