Castellfollit rep un estudi per planificar el desplegament de la banda ampla

La Diputació de Barcelona ha lliurat un estudi de banda ampla a l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, que té per finalitat recollir les diferents propostes de millora per a la provisió de banda ampla al municipi. Aquests estudis són un instrument per a poblacions de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet als ajuntaments planificar el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implantació de serveis smart city.