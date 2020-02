Navàs mostrarà el seu potencial vinícola amb el tradicional maridatge

Navàs celebrarà el proper 5 de març la 9a edició del ja tradicional maridatge de vins i gastronomia al teatre municipal de Palà de Tor-roella. Enguany, l'àpat anirà a càr-rec de l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa, i la tria dels vins que es maridaran amb el sopar, tots de Navàs, la farà Joan Soler, enòleg i president de la DO Pla de Bages. L'acte el conduirà l'enòloga Sara Pérez, amb la participació d'Anna Rubio, regidora de Turisme.

Els tiquets per poder assistir al maridatge, que ja estan a la venda, costen 25 euros per persona. Es poden comprar presencialment a l'OAC de l'Ajuntament de Navàs o bé per telèfon al 93 839 00 22. També està previst un bus per anar al maridatge que té un cost de 5 euros per persona.



Mostra de vins

El maridatge forma part de la Mostra de Vins del Municipi de Navàs que se celebrarà el proper diumenge 8 de març a Castelladral, juntament amb la històrica Festa de l'Arròs, que arriba a la 37a edició. La diada començara a les 8 del matí, amb la caminada popular fins el Castell de Solivella; a les 9:30h, hi haurà un tast de vins de la varietat Mandó, a càrrec de Josep Maria Claret, del Celler Collbaix.

A les 11 s'iniciarà la Fira agroalimentària i artesana i la 9a Mostra de vins del municipi de Navàs, amb servei de bar, castell infable per la mainada i exhibició de drons de competició amb Kdrones. A les 12h, ball folk amb la Diatònica i a les 14h, l'arrossada. Tot els actes es celebraran al Pla de les Alzines.