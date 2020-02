El tram més conflictiu de la C-55 fa dos anys que no té registres de trànsit

La Generalitat no té registrades les dades completes de trànsit de la carretera C-55 del 2018 i del 2019, i les principals llacunes són en el tram més calent d'aquesta carretera, entre Manresa i Monistrol, on és sabut que es produeix la màxima intensitat, però que ara mateix no es pot concretar amb xifres. Una situació particularment greu si es té en compte que es tracta del tram que té la seva alternativa en l'autopista, on des del 2016 s'apliquen uns nous descomptes dels que caldria calibrar-ne l'efecte amb les dades de trànsit de la comarcal. El motiu d'aquesta situació és una suma de diferents causes de caràcter tècnic.

Així ho argumenta el departament de Territori i Sostenibilitat en una resposta que recentment ha tramès a la Plataforma No Més Morts, que prèviament havia enviat un requeriment sol·licitant aquestes dades de trànsit. És el que es coneix com a IMD (Intensitats Mitjanes Diàries) de trànsit, que es registren de forma regular any rere any mitjançant diferents punts de control (anomenats aforaments) i del qual fins i tot es fa públic anualment un informe de tota la xarxa viària.

En la resposta que l'Oficina d'Informació del departament de Territori i Sostenibilitat ha enviat a la plataforma davant el requeriment de les IMD, s'exposa que «les dades complertes de tots els trams de la C-55 al llarg de l'any 2018 no les tenim per diverses circumstàncies que han anat succeint, algunes superposades i d'altres consecutives en el temps».

En aquest sentit, s'argumenta que «per un costat, vam estar tot l'any 2018 i ben entrat 2019 sense contracte de manteniment d'estacions d'aforament per les múltiples dificultats que hi ha per tirar endavant qualsevol contractació». Les mateixes fonts concreten que «aquestes estacions s'espatllen pel tipus d'ús que tenen, cal verificar-les i calibrar-les sistemàticament. Sense aquest contracte, hem anat perdent estacions que actualment estem en vies d'intentar recuperar».

Per un altre costat, hi afegeixen, «hem tingut problemes en el marc d'una obra en la que s'ha actualitzat el sistema d'aforaments [malgrat no ho especifica, molt probablement fa referència a la instal·lació de la xarxa de panells, sensors i càmeres a la C-55], tot just ara rebem l'obra i per tant, a dia d'avui no tenim prou volum de dades tractades per poder fer tractament estadístic adequat que permeti proporcionar dades fiables». I també hi afegeix que s'han de restituir alguns dispositius «que s'han malmès o deixat fora de servei durant l'execució de les obres i que ens puguin proporcionar aquestes dades».

A més a més, en la mateixa resposta s'hi afegeix que «des de fa ja uns quants mesos vam perdre la persona que s'encarregava de la descàrrega i tractament previ de dades d'aforaments» i que no ha estat reemplaçada, «de manera que ara ens falten efectius humans per poder fer en condicions adequades els treballs vinculats amb el Pla d'Aforaments». I reconeixen que no s'ha pogut publicar «ni el pla del 2017 ni el pla del 2018», on es recullen totes les dades obtingudes, «i dubtem que puguem publicar el de 2019».

La resposta finalitza facilitant dades d'algunes estacions que sí que estan actives a la C-55, corresponents al 2018. Són de Callús (11.918 vehicles de mitjana diària), Súria (5.619), Cardona (6.451), Solsona (4.860) i Olesa (27.735).

Davant d'aquesta resposta, «i després d'una setmana especialment complicada a la C-55, tot i que això no és una novetat», la Plataforma No Més Morts lamenta aquesta absència de dades, perquè «són les que haurien de servir per visualitzar si el traspàs de vehicles a la C-16» en el tram sud «és real i efectiu». Un traspàs, hi afegeix aquest col·lectiu, «que fa 4 anys que ens venen com la panacea i la solució a la C-55. Però no podem tenir aquestes dades i la conselleria diu que no en disposa. Per tant, tampoc poden vendre que la solució amb els descomptes de l'autopista funciona».

A més, subratllen que amb la referència d'Olesa hi ha «un increment de l'1,59% en referència a l'any anterior», que si extrapolen al tram entre Manresa i Castellbell calculen que situaria la circulació molt per sobre dels 30.000.