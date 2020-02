Artés enllesteix les millores de mobilitat al carrer Manresa

Artés ja ha obert al trànsit el car-rer Manresa després dels treballs que s' han fet en els darrers mesos en aquest vial que connecta amb el polígon industrial. L'actuació, bàsicament d'ampliació de voreres i millora de la xarxa d'aigua, tenia l'objectiu principal de millorar la mobilitat i la seguretat de la zona. Per això, un cop finalitzades les obres, i com ja s'havia anunciat, el tram ha passat a ser d'un sol sentit de circulació.

Conjuntament amb les millores de mobilitat que ja es van fer al polígon industrial l'any passat, els carrers Barcelona i Manresa esdevindran una via de gairebé dos quilòmetres de longitud unidireccionals, des de la plaça Sant Cristòfol i fins a la deixalleria.

D'altra banda, s'han plantejat noves mesures reductores de velocitat com són els dos passos elevats o la limitació de velocitat de 30 km/h. També s'ha millorat la senyalització del carrer amb nous passos de vianants i nous senyals verticals.

Un dels propers passos, serà el marcatge d'un carril per a bicicletes a la banda de la vorera ampliada. Aquest carril serà exclusiu per les bicicletes que tornin del polígon industrial i en direcció al poble, i anirà des del Parc Eivissa i fins a la cruïlla de l'Escola Bressol, on hi ha previst connectar-lo amb la zona verda i les futures obres al carrer Arquitecte Gaudí. Les bicicletes que vulguin anar en direcció al polígon, ho podran fer pel mateix carril del carrer i en la mateixa direcció que la resta de vehicles podent conduir d'aquesta manera amb total seguretat. Aquesta proposta va sorgir d'una de les sessions participatives dutes a terme amb el veïnat d'aquest barri.

Des de l'Ajuntament d'Artés asseguren que d'aquesta manera se segueix «apostant per un canvi de mentalitat en matèria de mobilitat al municipi amb més seguretat, millor accessibilitat i foment de la mobilitat sostenible». Les millores a l'entorn del carrer Manresa van sorgir arran d'un estudi dels punts conflictius del poble, que va realitzar la Diputació de Barcelona, i que es van incloure en l'actual Pla de Mobilitat.