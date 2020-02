El govern de Sant Joan tomba dues mocions de l'oposició sobre emergència climàtica

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, format per Alternativa per Sant Joan i el PSC, ha rebutjat dues mocions dels grups d'ERC i Compromís amb Sant Joan, a l'oposició, per dur a terme accions locals per fer front a l'emergència climàtica perquè no es disposa del finançament necessari per tirar-les endavant. Els grups de l'oposició neguen que hagin demanat un compromís econòmic per aquest any per fer front a les accions.

Segons el govern municipal, «tot i estar d'acord amb la filosofia i el contingut» de les propostes , aquestes «demanaven unes dotacions econòmiques que, ara per ara, són inassumibles» atenent que el pressupost municipal aprovat el mes passat «és molt ajustat i permet poc marge de maniobra».

Per contra, el portaveu d'ERC, Ramon Planell, assegura que «nosaltres no posàvem dates a les inversions i les propostes són per dur-les a terme al llarg del mandat» i «no hem demanat un compromís econòmic per aquest any». En la mateixa línia, s'expressava el cap del grup municipal de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, que assegura que la seva moció buscava «establir una línia de treball» i creu que assegurar que no hi ha pressupost «és una excusa» perquè «no diem que les mesures s'hagin d'implementar aquest any». Tot i així, segons Planell, els pressupostos «no són inamovibles, es poden modificar i s'hi poden fer incorporacions de romanent».

Compromís lamenta que tot i que la seva moció incorporava les valoracions de l'informe tècnic que havia demanat el govern, aquest finalment hi votés en contra. L'informe «diu molt clarament que totes les mesures són viables i assumibles», diu Marañón. Assegura també que «és preocupant que el govern voti en contra de mesures de sentit comú i sense arguments» la qual cosa «demostra una manca de sensibilitat en temes mediambientals».

La moció de Compromís apostava per una política municipal integral de residus que faci front a l'emergència climàtica i proposava, entre altres coses, l'eliminació dels envasos d'un sol ús, i fer un estudi per a la implantació d'un model de recollida alternatiu a l'actual per millorar el reciclatge.

Per la seva banda, l'equip de govern ha considerat que les accions relacionades amb l'emergència climàtica s'han de debatre amb tots els agents socials i es convocarà una sessió del Consell Municipal de Medi Ambient a l'abril.